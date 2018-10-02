Бензовозы не пустят на Крымский мост раньше ноября-декабря

Автоцистерны с топливом для Крыма будут переправляться с кубанского на крымский берег паромами ещё 1,5-2 месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал журналистам глава минтранса Евгений Дитрих.

«Полагаю, что в течение полутора-двух месяцев они продолжат пользоваться паромной переправой, а после этого мы, соответственно, запустим, в том числе автомобили, перевозящие опасные грузы»,– сказал министр.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что минтранс выдал разрешение на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту, но бензовозы в это разрешение не попали.

Напомним, паромную переправу через Керченский пролив в течение трех лет осуществляет ООО «Морская дирекция», которая сегодня продолжает работать, но паромы ходят не по расписанию, а по фактической загрузке.

При этом «Морская дирекция» не имеет специальной лицензии на перевозку опасных грузов, к которым относится и ГСМ, и сжиженный газ.

Все это время газо- и бензовозы переправлялись с материка в Крым компанией «Крымские грузовые линии», которая зарегистрирована в Темрюке. В порту Кавказ эти автоцистерны на паром попадают с отдельного причала №24.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после запуска движения большегрузного транспорта по Крымскому мосту стоимость топлива на автозаправочных станциях в республике останется высокой.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 02.10.18

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