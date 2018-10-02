Крым догнал Камчатку по ценам на бензин

Крымстат распространил оперативную информацию о ценах на бензин и дизельное топливо, которые сложились на полуострове 1 октября 2018 г.

В Симферополе бензин АИ-92 продается по 45,95 – 46,70 руб за литр, АИ-95 (и АИ-95 премиум) – по 48,40-50,51 руб за литр. По данным отдела статистики цен и финансов, на городских и пригородных АЗС заправиться бензином АИ-98 можно по цене 55,50-55,79 руб/л, дизельное топливо стоит 48,80-49,90 руб.

Цены в Севатополе сравнимы с крымскими.

По данным статистики, за последнюю неделю бензин в Крыму подорожал на 0,16-0,22%.

Для сравнения: в Москве АИ-95 сегодня стоит около 46 руб/л, дизельное топливо – 43 руб/л. В Омске – 42,40 и 44,10 руб/л соответственно, в Курске – 44,90 и 44,50 руб/л. На Урале литр бензина этой марки обойдется в 43 руб, ДТ- 44,90.

На суровой Камчатке, где АЗС находятся в тысячах километров от материковых терминалов, АИ- 95 стоит 51 руб/л.

Как сообщал «Новый День», в Крыму, в отличие от Камчатки, бензин не только самый дорогой, но и самый некачественный в стране.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 02.10.18

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