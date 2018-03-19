В Крыму назначен глава управления ФАС

На должность руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю назначен Евгений Костюшин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приказ о назначении подписал руководитель ФАС России Игорь Артемьев. С декабря 2017 года Костюшин исполнял обязанности руководителя крымского УФАС. До этого он руководил государственной инспекцией труда в Татарстане, а с 2010 по 2013 год возглавлял УФАС по Республике Марий Эл. Напомним, 8 ноября глава крымского ФАС Тимофей Кураев был найден мертвым в своей квартире. Кураев запомнился громкими заявлениями, связанными с нефтетрейдерами, работающими в Крыму. Руководитель УФАС грозил компаниям разбирательствами и штрафными санкциями в случае выявления необоснованности завышения цен на бензин.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.03.18

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