В ФАС грозят чиновникам и компаниям, завышающим цены на бензин в Крыму

Завышенная стоимость бензина в Крыму вынудила вмешаться в ситуацию ФАС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Федеральной антимонопольной службе устроили разбирательство, итогом которого, в случае выявления нарушений, должны стать штрафные санкции.

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин заявил, что «цены на АЗС в Крыму выше среднероссийских».

«Мы находимся в начале курортного сезона, и привлекательность данной территории должна так же проявляться и в приемлемой стоимости нефтепродуктов для приезжающих туристов. Предварительные оценки позволяют сказать, что есть как субъективные, так и объективные причины разницы цены», – сообщил Махонин, подчеркнув, что в ФАС понимают существование «дополнительных издержек на паромные переправы, а также «инфраструктурных издержек», которые могли бы быть и ниже.

Представители службы уже провели совещание с правительством Крыма, в котором приняли участие сотрудники министерства топлива и энергетики республики, а также представители крымских сетей АЗС, «Черноморнефтегаза» и трейдеры, поставляющие топливо на полуостров.

«В основном нефтепродукты в республику поступают через биржевые торги, с помощью трейдинговых посреднических структур. И вопрос, связанный с непосредственным участием конечных покупателей, то есть крымских сетей АЗС, является актуальным. С нашей точки зрения, участие напрямую в биржевой торговле может снизить закупочную стоимость нефтепродуктов, что должно отразиться на АЗС», – озвучил мнение Махонин.

По его словам, маржинальность сетей АЗС в Крыму на 5% – 7% чем в соседних регионах.

В ФАС намерены заняться доскональным изучением уже полученных данных, после чего сделают выводы и вернутся к обсуждению вопроса ценообразования с сетевиками.

Глава крымского управления ФАС Тимофей Кураев среди объективных причин завышения цен назвал трудности, связанные с доставкой топлива с материковой части России на территорию полуострова, а также его хранением.

«Мы должны досконально посмотреть, вплоть до копейки, что происходит с сетями АЗС, на что они тратят свои деньги, где они могут сэкономить. В каждой статье затрат мы должны разобраться, и если увидим какое-то злоупотребление, или бездеятельность кого-то бы ни было – хозяйствующего субъекта или органа власти, то будут применены меры, предусмотренные законодательством», – сказал Кураев.

При этом он напомнил о решении ФАС о признании сговора ряда топливных компаний, которое рассматривается в суде.

«Мы в достаточной степени уверены, что сможем защитить в суде это решение, поэтому будем добиваться справедливого окончания этой истории, и наложения соответствующих административных штрафов», – отметил глава крымского управления службы.

Напомним, о намерении разобраться с завышенными ценами на бензин в Крыму накануне заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, пообещав не допустить спекуляций. По его словам, к выяснению причин завышенной наценки подключено министерство топлива и энергетики республики.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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