В Крыму культивируют монополии

Санкции и сложности транспортные проблемы позволяют монополиям процветать в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ФАС считают, что на данный момент в республике невозможно довести конкурентную среду до общероссийского уровня. Проблема осложняется из-за государственных предприятий, становящихся, по сути, монополиями.

«Всегда кажется, что проще создать монополиста, сформировать ГУП и запустить его работать в неконкурентных условиях. Но потом возникнет проблема: содержание этого ГУПа ложится на плечи регионального бюджета. Эффекта экономического он может совершенно не иметь, потому что у него нет стимулов развиваться», – пояснил замглавы ФАС России Сергей Пузыревский.

В свою очередь, начальник управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев напомнил, что в регионе существует острая проблема, связанная с ограниченной доступностью банковских услуг. В связи с этим, предприниматели в Крыму, по его словам, оказываются в менее выгодных условиях, чем в других регионах России.

При этом в ФАС до сих пор не могут окончательно объявить о причинах высокой стоимости авиабилетов в Крым.

«Система формирования цен на авиабилеты является не совсем понятной с точки зрения ее экономической обоснованности. Может получиться так, что самолет не заполнен, а цена высокая. Это не совсем рыночная, по нашему пониманию, система: если пассажиров нет, то, наверное, в этом отношении цена должна снижаться», – сообщил Пузыревский, добавив, что выводы делать преждевременно, пока не будут получены разъяснения от авиакомпаний.

Напомним, после окончания сезона, в ФАС выразили обеспокоенность высокими ценами на перелеты по крымскому направлению, запросив у крупнейших российских профильных компаний информацию о системе формирования стоимости билетов, их продажи и бронирования. При этом поручение провести соответствующую проверку поступило руководителю службы Игорю Артемьеву от президента России Владимира Путина еще в августе.

Тем временем, в управлении ФАС по Севастополю и Крыму отмечают рост цен на стройматериалы. В связи с этим, служба проводит соответствующий мониторинг, и так же собирает данные от производителей. Начальник управления Тимофей Кураев заявил, что в случае выявления сговора, ФАС поступит аналогично ситуации со сговором крымских владельцев АЗС.

Как уже сообщал «Новый День», федеральная антимонопольная служба выявив картельный сговор пяти нефтетрейдеров, оштрафовала их на 129 миллионов рублей. Фирмы попытались оспорить решение ФАС, но суд встал на сторону службы, признав ее решение законным.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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