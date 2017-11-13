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Понедельник, 13 ноября 2017, 13:47 мск

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В Крыму назначили и.о. руководителя регионального УФАС

В Крыму назначили и.о. руководителя регионального УФАС

Исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы Крыма и Севастополя стал Максим Муравьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее Муравьев занимал должность заместителя руководителя ведомства.

Как уже сообщал «Новый День», 8 ноября глава крымского УФАС Тимофей Кураев был найден мертвым в своей квартире. Следком возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства. Напомним, Кураев запомнился громкими заявлениями, связанными с нефтетрейдерами, работающими в Крыму. Руководитель УФАС грозил компаниям разбирательствами и штрафными санкциями в случае выявления необоснованности завышения цен на бензин. Также антимонопольная служба под его руководством выиграла дело против пяти нефтетрейдеров: ФАС выявила факт картельного сговора, и постановила выплатить штраф в размере 129 миллионов рублей, с чем фирмы не согласились и попытались обжаловать решение. Но суд учел собранные доказательства и встал на сторону антимонопольщиков.

Кроме того, УФАС устраивало проверки обоснованности тарифов морских портов Крыма и Севастополя. Кураев утверждал, что высокие цены на продукты в Крыму формируются в числе прочего из-за неэффективной работы госпредприятий, ответственных за работу портов.

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