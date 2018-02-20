В Крыму раскрыли подробности нашумевших преступлений

Капитан столкнувшегося с Крымским мостом турецкого сухогруза был пьян и не понимал диспетчера. Напомним, инцидент произошел в 2016 году, когда сухогруз «Лира», игнорируя предупреждения оператора системы управления движения судов, врезался в одну из конструкций строящегося моста. Подробности происшествия рассказали сегодня представители следственного управления Следственного комитета России по Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации Следственного комитета, капитан сухогруза был пьян. Кроме того, он довольно посредственно владел английским языком.

«В его действиях установлено нарушение. По версии следствия, диспетчер на английском языке направлял его на курс, по которому он должен был следовать. Учитывая определенное состояние опьянения и незнание языка, команде диспетчера он следовал ненадлежащим образом. Поэтому и налетел на опору. Вред был возмещен в полном объеме в ходе расследования», – пояснил заместитель руководителя управления Следкома Владимир Архангельский.

Представитель Следкома рассказал и о причинах нападения на руководителя Алуштинского отдела ведомства, которое произошло в ноябре 2017 года. Напомним, заказчик и исполнители были задержаны через неделю после совершения преступления. Заказчиком нападения называют начальника ОБЭП Алушты.

«Мотив установлен. Это недовольство законной деятельностью и принципиальностью сотрудника Следственного комитета. Он рассматривал материалы так, как это положено, давал принципиальную оценку. И по чьим-то понятиям не вписывался в рамки того, как должен поступать», – рассказал Архангельский, добавив, что в ведомстве уже на четвертые сутки после преступления располагали данными о личностях исполнителей.

Между тем, расследование смерти бывшего главы крымского УФАС Тимофея Кураева еще продолжается. Как пояснил начальник управления Михаил Назаров, выводы делать преждевременно, так как в настоящее время все еще продолжаются необходимые исследования, проводятся экспертизы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.02.18

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