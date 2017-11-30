В Алуште жестоко избили руководителя городского отдела Следственного комитета

В Крыму произошло громкое преступление: в Алуште жестоко избили руководителя горотдела Следственного комитета Константина Гирякова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло вечером 28 ноября, между улицами Таврическая и Ленина, недалеко от прокуратуры. По информации Следственного комитета, для избиения Гирякова преступники использовали палки.

«На нашего коллегу было совершено нападение. Мы возбудили по факту данного происшествия уголовное дело по статье 317. Она трактуется как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Поэтому одна из основных версий – преступление совершено в целях воспрепятствования профессиональной деятельности нашего коллеги», – сообщила корреспонденту РИА «Новый День» старший помощник руководителя Следкома по Крыму по взаимодействию со СМИ Евгения Беликова.

По ее словам, сейчас руководитель следственного отдела Алушты находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь.

Отметим, нападавшие попали в камеры видеонаблюдения. Сейчас следователи анализируют записи.

Алушта, Леонид Маковецкий

Алушта. Другие новости 30.11.17

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