По факту смерти руководителя крымского УФАС возбуждено уголовное дело

По факту смерти руководителя управления Федеральной антимонопольной службы России по Крыму и Севастополю Тимофея Кураева возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 7 ноября чиновник, как обычно, вернулся с работы, провел время с семьей, а утром жена обнаружила его мертвым.

Следственный комитет начал проверку по этому факту. А к концу дня стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 110 (часть 1) УК РФ «Доведение до самоубийства».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 08.11.17

Крыму не хватает 6,5 тысяч доз вакцины от полиомиелита. / По Крыму гуляет корь: болеют взрослые и дети. / В Ялте официально открыли парк Монтедор. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»