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NewDayNews.ru

Среда, 8 ноября 2017, 20:48 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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По факту смерти руководителя крымского УФАС возбуждено уголовное дело

По факту смерти руководителя крымского УФАС возбуждено уголовное дело

По факту смерти руководителя управления Федеральной антимонопольной службы России по Крыму и Севастополю Тимофея Кураева возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 7 ноября чиновник, как обычно, вернулся с работы, провел время с семьей, а утром жена обнаружила его мертвым.

Следственный комитет начал проверку по этому факту. А к концу дня стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 110 (часть 1) УК РФ «Доведение до самоубийства».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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