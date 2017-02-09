ФАС назвала виновных в высоких ценах на продукты в Крыму

Публикации за 09.02.17

В высоких ценах на продукты в Крыму отчасти виноваты порты полуострова – они работают неэффективно. Об этом заявил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день с прибылью работает только порт «Крым» ( Керченская паромная переправа), он субсидирует убыточные. В перспективе возможность выйти на положительный баланс есть у порта «Керчь» (включает керченские торговый и рыбный порты, а также порт «Камыш-Бурун» – прим. НД): там нужно привести в порядок инфраструктуру, открыть дополнительные линии, что позволит разгрузить грузовой терминал переправы.

Остальные порты, по словам Кураева, не используются, не ведут хозяйственную деятельность, но тратят деньги на фонд оплаты труда, обеспечение мероприятий по безопасности.

Кураев отметил, что отсутствие конкуренции ведет к росту цен на услуги портов и повышает стоимость ввозимых на полуостров товаров. Если же ввести в оборот мощности всех имеющихся портов, это повысит объем грузопотока и, как следствие, снизит цены на предоставляемые портовые услуги и – по цепочке – на ввозимую продукцию, считает руководитель крымского УФАС.

Напомним, ФАС начала проверку обоснованности тарифов ГУП РК «Крымские морские порты» и ГУП «Севастопольский морской порт».

«Крымские морские порты» подозревают в нарушении законодательства: предприятие передало своё имущество в аренду оператору Керченской паромной переправы – ООО «Морская дирекция» без проведения конкурса на право заключения договора.

Передача прошла на основании другого документа – договора на оказание услуг по стоянке и формированию партий транспортных средств.

«В результате указанных действий ГУП «Крымские морские порты» может недополучать прибыль, что приводит к повышению тарифов на портовые услуги и, соответственно, влияет на конечную стоимость товаров для потребителей в Республике Крым и Севастополе», – отмечают в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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