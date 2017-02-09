NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 09.02.17

ФАС назвала виновных в высоких ценах на продукты в Крыму

ФАС назвала виновных в высоких ценах на продукты в Крыму

В высоких ценах на продукты в Крыму отчасти виноваты порты полуострова – они работают неэффективно. Об этом заявил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев.

Как передает корреспондент РИА , на сегодняшний день с прибылью работает только порт «Крым» ( Керченская паромная переправа), он субсидирует убыточные. В перспективе возможность выйти на положительный баланс есть у порта «Керчь» (включает керченские торговый и рыбный порты, а также порт «Камыш-Бурун» – прим. НД): там нужно привести в порядок инфраструктуру, открыть дополнительные линии, что позволит разгрузить грузовой терминал переправы.

Остальные порты, по словам Кураева, не используются, не ведут хозяйственную деятельность, но тратят деньги на фонд оплаты труда, обеспечение мероприятий по безопасности.

Кураев отметил, что отсутствие конкуренции ведет к росту цен на услуги портов и повышает стоимость ввозимых на полуостров товаров. Если же ввести в оборот мощности всех имеющихся портов, это повысит объем грузопотока и, как следствие, снизит цены на предоставляемые портовые услуги и – по цепочке – на ввозимую продукцию, считает руководитель крымского УФАС.

Напомним, ФАС начала проверку обоснованности тарифов ГУП РК «Крымские морские порты» и ГУП «Севастопольский морской порт».

«Крымские морские порты» подозревают в нарушении законодательства: предприятие передало своё имущество в аренду оператору Керченской паромной переправы – ООО «Морская дирекция» без проведения конкурса на право заключения договора.

Передача прошла на основании другого документа – договора на оказание услуг по стоянке и формированию партий транспортных средств.

«В результате указанных действий ГУП «Крымские морские порты» может недополучать прибыль, что приводит к повышению тарифов на портовые услуги и, соответственно, влияет на конечную стоимость товаров для потребителей в Республике Крым и Севастополе», – отмечают в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.02.17

В Симферополе начали наказывать попрошаек, но не за то, что они просят деньги. / Татьяны и Натальи стали редкостью: в Крыму снижается рождаемость. / У берегов Судака появился белый дельфин (ВИДЕО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter