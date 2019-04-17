Попытка №… Медведев поручил придумать, как снизить цены на ГСМ в Крыму

Российский премьер Дмитрий Медведев поручение к середине мая представить предложения по снижению стоимости автомобильного топлива в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», проблема высоких цен на горюче-смазочные материалы поднимается на полуострове ежегодно. Особенно актуальной темой становится в разгар туристического сезона. Каждый раз правительство Крыма обещает разобраться, дает поручения, иногда штрафуют пару – тройку нефтрейдеров, а цены продолжают расти.

Так, летом 2018 года стоимость бензина в Крыму стала выше, чем в Москве, а осенью по этому показателю Крым догнал Камчтаку.

В результате по итогам года полуостров попал в пятерку территорий России с самым недоступным бензином.

Сегодня на автозаправках Крыма цена на бензин АИ-92 стартуют от 46 рублей 50 копеек, АИ-95 – от 49 рублей 50 копеек, АИ-98 – от 56 рублей. Дизельное топливо продают от 50 рублей 70 копеек за литр.

«Я дал поручение до 15 мая представить согласованные предложения по снижению стоимости на полуострове», – заявил Дмитрий Медведев, выступая сегодня в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.04.19

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