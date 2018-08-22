Феодосия снова бунтует, на помощь грозят позвать казаков

В Феодосии разгорается очередной скандал, горожане грозят чиновникам казаками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», протестное движение в этом городе, имея давние традиции, быстро вспыхивает и хорошо организуется.

В украинские годы феодосийцы первыми возмутились экспансии НАТО и не пустили корабли с участниками планировавшихся Киевом совместных военных учений. Отсюда митинги пошли по всему Крыму. Позже горожане не дали согласия на строительство зернового терминала, который пытались построить арабские инвесторы – не захотели, чтобы зерновая пыль (сильный аллерген) сыпалась на курортный город. Этим летом результатом народного схода стала остановка стройки на месте детской площадки и быстрый возврат земельных участков городу.

Теперь активисты – без всяких партийных флагов и политических транспарантов – собирают подписи против перевалки цемента в Феодосийской бухте. Выразить свое отношение к проекту можно просто присев на лавочку у памятника Пушкину в центре города – поставить палатку общественникам не разрешили.

Феодосийцам не нравится перспектива распыления цемента над курортным городом, местоположение терминала – рядом с самым популярным сегодня городским пляжем «117 км» (в начале знаменитого Золотого пляжа). Когда-то в честь него назывались даже советские сигареты, производимые на местной табачной фабрике. На днях Массандровский пляж в Ялте и Золотой пляж в Феодосии были признаны лучшими в России – эксперты оценивали чистоту морской воды, оборудование и удобства в местах отдыха.

Понятно, что отсюда цемент будут везти автотранспортом через весь город и вагонами по железной дороге, которая со времен Айвазовского проходит в двух десятков метров от уреза воды, вдоль всей набережной и исторических объектов, включая главную достопримечательность города – картинную галерею.

Подробнее о проекте. Это инициатива не городских властей, а правительства Крыма, которое пытается таким образом загрузить мощности когда-то оживленного феодосийского торгового порта. Перевалка цемента входит в реестр инвестиционных проектов, размещенный на сайте минэкономразвития Крыма. Там он именуется «созданием транспортно-технической схемы перегрузки и хранения цемента с применением пневмотранспортной установки», там же сказано, что реализует его ООО «Юггидрострой», имеющее ИНН 9107037627.

Вот с этого момента у феодосийцев могут возникнуть дополнительные вопросы к инициатору заключения инвестсоглашения – совмину Крыма. Потому что в базе ЕГРЮЛ под этим ИНН числится другая фирма – «Стройматералсервис» из села Карьерное Сакского района Крыма. Проследив его историю, можно установить, что еще раньше это ООО располагалось в соседнем Охотникове, по адресу местного сельсовета. У него один учредитель – Александр Пурышев, 10 тыс уставного капитала и основной вид деятельности – производство бетона.

Инвестдоговор между совмином и фирмой с недостоверным названием заключен до конца 2041 года, Обещанный общий объем инвестиций должен составить 114 млн руб, по окончании реализации проекта будет создано 10 рабочих мест.

В случае, если к мнению феодосийцев не прислушается городская власть, активисты намерены обратиться за помощью к местному казачеству.

Именно казачий атаман Юрий Миних в 2010 году громче всех выступал против зернового терминала. Феодосийские казаки приняли активное участие в событиях Крымской весны. Ныне покойный (застреленный в 2013 году) мэр Феодосии Александр Бартенев менялся в лице при упоминании Миниха: в частном разговоре он утверждал, что казаками в феодосийской бухте движут совсем другие мотивы – собственный браконьерский рыбный промысел.

По словам общественников, собрано уже около тысячи протестных подписей горожан.

К слову: проект строительства завода по производству цемента в Камыш-Буруне (на окраине Керчи) заглох уже вторично. Сначала его не смогли реализовать донецкие ребята, которые для своих целей даже купили Камыш-Бурунский порт, теперь – все сроки пропустили структуры Генбанка.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 22.08.18

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