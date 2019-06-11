«Это саботаж!» В Феодосии назревает очередной бунт, жители грозят перекрыть трассу

В Феодосии назревает очередной бунт – жители массива «Степной» грозят перекрыть трассу, если в ближайшее время им не подадут воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», массива «Степной» официально считается поселком, состоящим из садовых товариществ. Но 5 тысяч человек, включая 300 детей, живут там постоянно. Питьевую воду в поселок не подают: несколько лет назад в «Степном» наладили подачу технической воды – люди ее используют для хозяйственных нужд и полива, а питьевую покупают в бутылках.

23 мая в «Степном» полностью отключили воды, сказали, что на несколько дней: в рамках ФЦП выделены деньги на ремонт сетей и чистку водохранилища. Но ремонт затянулся почти на 3 недели. Люди не могут ни помыться, ни постирать, о поливе садов и огородов речи вообще не идет. Воду подвозят машиной 2 раза в день – привозимого объема на всех не хватает. Чтобы возмущенные жители сами не открыли задвижку на водоводе, ее заварили.

10 июня в «Степном» состоялся сход местных жителей, приглашали представителей городской администрации и РК, но никто не приехал.

«Мирным путем мы пытались решить проблему – ничего у нас не получилось, – говорит председатель СНТ «Весна Крыма» Анатолий Оленичев. – Мы понимаем – есть деньги, нужно их воплотить в дело. Мы понимаем, что водохранилище нужно чистить. Но зачем это делать во время поливного сезона?

Начальник Водоканала Чимпоеш в ответе от 5 февраля 2019 года сообщил: ввиду того, что будет чиститься Феодосийское водохранилище, нас просто отключат. Мы спрашиваем: сколько у нас времени? Он говорит: «По уведомлению. Мне скажут – мы вас отключим». Что это за разговор? Чимпоеш нас поставил перед фактом, а он должен был за год известить, чтобы мы решение приняли. А он говорит: «У вас выбор один – мы вам даем врезку на питьевую воду, вы заказываете проект, платите деньги…» Мы только два года как закончили с технической водой – ввали туда кучу денег, а теперь он говорит: проект закажите, деньги заплатите и положите новые коммуникации».

Я спрашиваю: сколько времени у нас на все про все? Отвечает: «Я не знаю. Завтра скажут – воды не будет». Так зачем нам этот проект?

Мы писали во все инстанции, у нас есть официальные ответы:

Например, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Аблаев нам отвечает «Не переживайте, вода отключаться не будет, может быть, какой-то период будут подавать по графику». Это говорят в министерстве. Так что получается? Как в той поговорке: хвост рулит собакой…»

«Работы заказал филиал управления водным хозяйством и мелиорацией, его руководитель сообщил нам, что 8 числа (8 июня – прим НД) вода будет. И в газете об этом написали. Но воды нет, – возмущаются местные жители. – Они отчитались – воду дали. Она действительно в трубе, но мы ее не увидим, так как давления не хватает, чтобы поднять эту воду к нам».

Член ассоциации «Наш город» Николай Сизов сообщил, что республиканские власти и лично глава Крыма Сергей Аксенов в курсе ситуации: горожане неоднократно сообщали о разобщенности коммунальщиков: «На подобии лебедя, рака и щуки», – уточнил Сизов. Говорилось об этом и на одном из выездных заседаний Совета министров в Феодосии. Но ничего не изменилось.

4 июня Николай Сизов отправил письменное обращение главе Крыма Сергею Аксенову, генеральному директору ГУП «Вода Крыма» Владимиру Баженову и главе Феодосии Сергею Бовтуненко, в котором подчеркнул: коммунальщики неоднократно заявляли, что город испытывает острый дефицит воды – даже приходится выбирать: либо поить людей, либо поливать посадки. Но при подготовке Феодосийского водохранилища к чистке, воду сбросили в соленое озеро. «Почему нужно было таким варварским способом сбрасывать столь дефицитную воду, – недоумевает Сизов. – Почему нельзя было подать ее на полив?».

Еще один вопрос, который поставлен в его обращении: почему планы ГУП Воды Крыма по проведению собственных технических мероприятий не учитывают интересы граждан и требования федеральных законов. Реакции от адресатов пока не последовало.

Зато ситуацию прокомментировали в министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

«Подача технической воды в дачный массив производится из Феодосийского водохранилища, которое находится в ведении не ГУП РК «Вода Крыма», а ГБУ РК «Крыммелиоводхоз». По нашей информации, сегодня воду подали, однако из-за разницы в рельефе и особенности сетей дачного массива «Степной», она распределилась неравномерно», – сообщили в пресс-службе ведомства.

«7 июня первоначальные работы по строительству дамбы были завершены, и 8 июня воду подали потребителям. Однако подаваемого давления не хватило для населения, в том числе из-за высокого забора воды потребителями в низкой части массива. На сегодняшний день принимаются все возможные меры для обеспечения водой массива «Степной» в ближайшие дни», – добавил Городской портал «Феодосия».

Жителей эти ответы не устроили: «300 детей здесь живет, – возмущаются они. – Где попечительские советы?! Детей мыть нечем. Мы считаем, что это саботаж! Если сегодня не дадут воду, завтра люди перекроют дрогу».

Обитатели «Степного» требуют в соответствии со статьей 26 федерального закона 217 незамедлительно восстановлению водоснабжение и собираются сообщить о происходящем президенту России.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 11.06.19

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