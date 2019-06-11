«Это уже диверсия…» Жители крымский поселка заявили о полном обезвоживании

Жители массива «Степной» в Феодосии окончательно остались без воды: подвоз автоцистернами сегодня прекратился. Об этом сообщил крымский общественник Александр Талипов.

Как уже сообщал «Новый День», «Степной» официально считается поселком, состоящим из садовых товариществ. Но там постоянно живут 5 тысяч человек, включая 300 детей. Централизованного водоснабжения в поселке не было, пока 2 года назад не провели водовод с технической водой. Питьевую воду обитатели «Степного» покупают в магазине.

23 мая в «Степном» полностью отключили воду, сказали, что на несколько дней: в рамках ФЦП выделены деньги на ремонт сетей и чистку водохранилища. Но ремонт затянулся почти на 3 недели. Чтобы возмущенные жители сами не открыли задвижку на водоводе, ее заварили. До сегодняшнего дня воду подвозили машиной 2 раза в день. А сегодня машина не пришла. Жители позвонили в ГУП РК «Вода Крыма» и спросили, почему нет водовозки и когда её ждать. А в ответ услышали: подвозной воды больше не будет.

Обитатели Степного связали прекращение подвоза воды со вчерашним общественным сходом, на котором было сказано немало нелестных слов, как в адрес ресурсоснабжающей организации, так и в адрес властей.

В ГУП РК «Вода Крыма все отрицают: «Указанная информация о факте обращения жителей массива Степной в ГУП РК «Вода Крыма» и ответе предприятия об отсутствии подвоза воды не соответствует действительности, – заявила сотрудник пресс-службы организации Алена Маркелова. – Данный факт обращения в ГУП РК «Вода Крыма» не зафиксирован. Водоснабжение ССНТМ «Степной» отсутствует в связи с осуществлением работ по прочистке подводящего канала в рамках строительства гидротехнического сооружения гидроузла Феодосийского водохранилища в рамках Федеральной целевой программы (заказчик работ – ГБУ РК «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»). Проведение данных работ не курируется ГУП РК «Вода Крыма».

Мероприятия по очистке водохранилища и замене подводящего канала проводятся в рамках Федеральной целевой программы по заказу ГБУ РК «Крыммелиоводхоз». Данные мероприятия являются жизненно важными для всех жителей Феодосии и близлежащих населенных пунктов, поскольку после проведения очистки водохранилища, его «полезный» объем в значительной мере увеличится. Основным видом деятельности ГУП РК «Вода Крыма» является питьевое водоснабжение населения.

Подача воды для полива не относится к основным видам деятельности предприятия. При этом, по согласованию с администрацией города Феодосия силами Феодосийского филиала ГУП РК «Вода Крыма» ежедневно осуществляется подвоз питьевой воды. На время ограничения технического централизованного водоснабжения ССНТМ «Степной», Феодосийским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» был организован ежедневный подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом для нужд садоводов.

Администрацией садоводческого массива был организован график подвоза воды по кооперативам массива, председатели кооперативов ежедневно совместно с водителем водовозки осуществляли выезд и координировали работу специализированного автотранспорта. Дополнительно сообщаем, что по имеющимся данным, техническое водоснабжение ССНТМ «Степной» должно быть восстановлено до 12.06.2019».

Напомним, что вчера чиновники заявляли, что вода в «Степном» уже есть, просто давления не хватает, чтобы докачать ее до жителей. Кстати, 12 июня – уже завтра.

Феодосия, Лиана Макоба

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