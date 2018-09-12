Власти Крыма обманули Феодосию: «цементный король» не покинул город и не отказался от планов

Проблема строительства в Феодосии базы по перегрузке и хранению цемента, если и разрешится, то, почти гарантированно, – не в пользу населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после резонансных протестов горожан и активно подключившихся к ним казаков, 30 августа Совет министров Крыма, со ссылкой на зампреда правительства – руководителя аппарата Ларису Опанасюк, распространил информацию о том, что инвестиционный проект по организации цементного терминала в Феодосии реализован не будет: «инвестору была предложена альтернативная площадка для реализации проекта – промышленная зона города Керчь».

В тот же день на сайте минэкономразвития Крыма написали: «Для реализации проекта по созданию транспортно-технической схемы перегрузки и хранения цемента в Феодосии будет подобрана альтернативная площадка вне города. Об этом заявила министр экономического развития Республики Крым Наталья Чабан». В этой заметке Керчь не упоминалась.

В результате, 2 сентября на разрешенный митинг против строительства терминала пришли не более ста человек, он прошел тихо – феодосийцы, поверив чиновникам, решили, что конфликт исчерпан.

Однако, это оказалось далеко не так. «Новый День» расспросил Михаила Короля, гендиректора небольшой керченской фирмы-инвестора «Юггидрострой» о том, что было дальше – после противоречивых заявлений высоких чиновниц.

Инвестору предложили на выбор две площадки. В Керчи – филиал ГУП РК Крымские морские порты – порт «Терминал». Возможность разместиться там Король отвергает категорически – порт мелкий и располагается далеко от тех строек, на которые его придется возить. По его мнению, в ближайшее время много цемента потребуется ЮБК, Судаку, Коктебелю, той же Феодосии.

В Феодосии ему предложили территорию АО «Стройдеталь». Однако место, которое министр экономразвития характеризовала как «вне города», не минует ни один автобус, въезжающий в город, поскольку расположено оно недалеко от автовокзала.

Дополнительным препятствием может стать труба, идущая там по дну моря на нефтебазу. Поскольку это частное предприятие, за него придется заплатить, торговаться с хозяевами. Это Короля тоже не устраивает.

Прибыль «Стройдетали», судя по открытым источникам, колеблется в пределах «около нуля» – то с плюсом, то с минусом. Состав акционеров не разглашается, но есть интересная деталь: держателем реестра акционеров является «Сибирская регистрационная компания».

Кстати, уже после публикации информации об отказе от проекта, в Совмине прошло совещание с инвестором, но речь там тоже шла не о переносе площадки в Керчь: чиновники только затребовали все документы, подтверждающие уже понесенные затраты.

Король утверждает, что 2 млн руб из уже потраченных 56 млн руб ушли на проектную документацию по привязке проекта именно к порту Феодосии. И якобы закупленное оборудование тоже рассчитано на эту местность. По словам Короля, соответствующие документы он Совмину предоставил.

Кстати, вскрылась еще одна любопытная деталь: на территорию завода «Стройдеталь», которую предложили для перевалки цемента, с суши не проникнуть – она закрыта, но с моря видно, что на мысу «стоит 8 нехилых гостиниц, принадлежащих городской элите, – пишут феодосийцы в соцсетях. – В советское время рядом располагалось Заготзерно и не было никаких коттеджей, теперь же выросли эллинги местных депутатов! Похоже, что сцепились две «властных мафии» – городская и областная, ну, а народ – это мусор для прикрытия».

Возможно, Король в курсе этих раскладов и отчаянно отбивается от этой площадки, не желая быть заложником разборок республиканских и местных элит. Тем более, что понятно: местные портить себе жизнь не дадут, а республиканские, начнись какие-нибудь неприятности, не заступятся.

При этом, инвестор предусмотрительно отмежевался от связи с застройщиками – главными потребителями цемента в Крыму. В Феодосии таковым является Роман Лукичев, а спикер и депутат Госсовета Владимир Константинов и Евгений Кабанов строят по всему Крыму, им цемент нужен еще и для производства газобетона на своем заводе в Симферополе.

На вопрос, не рассматривал ли он возможность размещения цементного терминала в Севастополе, Михаил Король высказался в том смысле, что там уже все поделено. Выходит, какая-то мощная сила держит его именно в Феодосии.

Окончательного отказа «Юггидрострой» не получил, инвестиционное соглашение не расторгнуто, поэтому директор не теряет оптимизма, надеется, что все же удастся «посадить» терминал на старом месте: «Я буду идти до конца, к чему бы это ни привело!».

В частности, он намерен провести экологическую экспертизу проекта, самой технологии перевалки – без привязки к месту. И уверен, что получит бумагу с печатями, что будущее предприятие (судя по картинкам) не представляет опасности. «Сейчас ни одного заключения специалистов, на основании которого можно говорить об отмене соглашения, нет!», – утверждает Король.

Так что журналисты поторопились с заголовками «Цемента в Феодосии не будет!», а активные горожане, имеющие богатый опыт протестов, рано успокоились. Хотя, вряд ли они молча проглотят эту горькую пилюлю.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.09.18

Публичная порка: украинские представители сбежали от журналистов с заседания ОБСЕ. / Цена – миллиард: скандальный подрядчик поставил на колени правительство Севастополя. / Владелец крымского парка «Тайган» не унимается: При «уважаемой» Украине было хорошо, в России – плохо. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»