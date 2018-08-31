Феодосия победила: цемента в городе не будет

Жители Феодосии добились своего: терминала по перевалке и хранению цемента на территории города не будет. Об этом заявила вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк по итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата РК.

Как уже сообщал «Новый День», горожане собирают подписи против перевалки цемента в Феодосийской бухте. Им не нравится перспектива распыления цемента над курортным городом, местоположение терминала – рядом с самым популярным сегодня городским пляжем «117 км» (в начале знаменитого Золотого пляжа). Понятно, что отсюда цемент будут везти автотранспортом через весь город и вагонами по железной дороге, которая со времен Айвазовского проходит в двух десятках метров от уреза воды, вдоль всей набережной и исторических объектов, включая главную достопримечательность города – картинную галерею.

Все казачьи общины Феодосии заявили, что готовы поддержать протест феодосийцев. В протестное движение, начавшееся как инициатива народных масс, решили включиться партийные структуры: на 2 сентября назначены сразу два митинга – ЛДПР и КПРФ. «По поручению главы Республики Крым была создана рабочая группа, которая изучив, досконально данный вопрос, пришла к выводу, что инвестпроект в курортном городе реализован не будет. При принятии данного решения учитывалась общественное мнение, которое основывалось на необходимости сохранения и развития уникального курортно-рекреационного потенциала Феодосии», – заявила Опанасюк, сообщив что инвестору была предложена альтернативная площадка для реализации проекта – промышленная зона в Керчи.

Напомним, что инвестор сам из Керчи и от реализации проекта в этом городе он отказался из-за дорогой логистики: цемент собираются возить в Симферополь и на ЮБК, а это почти в 2 раза дальше, чем из Феодосии.

«Инвестор будет рассматривать наше предложение. В случае отказа от использования новой площадки соглашение с инвестором будет расторгнуто», – заявила Опанасюк.

Напомним, соглашение по инвестиционному проекту «Создание транспортной схемы перегрузки и хранения цемента с применением пневмотранспортной установки на базе грузового склада в Феодосийском порту» между Советом министров Крыма и ООО «Юггидрострой» подписано в июле 2016 года. Согласно проекту, в Феодосии должны были переваливать 10 тысяч тонн цемента в месяц. Предполагаемая выгода города – 10 рабочих мест и 400 тысяч рублей налогов за 11 лет, то есть бюджет получал бы от этого неэкологичного производства чуть больше 36 тысяч рублей в год.

Феодосия, Артем Рокотов

Феодосия. Другие новости 30.08.18

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