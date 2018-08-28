Ничего личного – просто бизнес: к бунту в Феодосии подключаются политики

В Феодосии ширится протест против строительства базы по перевалке и хранению цемента, напряженность в обществе растет. Инвестор готов отказаться от проекта, но требует вернуть 56 млн рублей, которые он уже, якобы, вложил в город.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цемента собственного производства (Бахчисарайского завода «Стройиндустрия») Крыму не хватает. Об этом с высокой трибуны Госсовета РК говорил его спикер Владимир Константинов. Компания «Консоль», которой владеет семья спикера, – крупнейший крымский застройщик. А депутат Госсовета РК, севастопольский строитель Евгений Кабанов теперь стал компаньоном семьи, они в равных долях владеют новым заводом по производству газобетона. То есть «большим» депутатам очень нужен цемент, а «маленьким» чиновникам ссориться с ними резона нет, тем более, что администрация в Феодосии меняется часто.

Феодосийские депутаты организовали рабочую группу, чтобы разобраться в особенностях инвестиционного проекта, оценить экологические риски для города. В ее заседаниях регулярно принимает участие и Михаил Король, гендиректор керченского ООО «Юггидрострой», с которым Совмин Крыма, собственно, и заключал инвестиционный договор. Кстати, эта фирма имеет совсем другой ИНН, нежели тот, что указан в реестре минэкономразвития Крыма.

Согласно базе ЕГРЮЛ, основным видом деятельности «Юггидростроя» является разборка и снос зданий, дополнительными – строительство. ООО имеет уставный капитал 150 тыс руб, и Король признает, что для строительства терминала в Феодосии фирме понадобятся заемные средства. В то же время другие члены рабочей группы говорят, что Король не знает цифр и откровенно путается, когда пытается отвечать на вопросы специалистов – и о технологиях, и о финансах.

«Новый День» задал Михаилу Королю несколько вопросов, касающихся строительства терминала по перевалке новороссийского цемента.

Выяснилось, что будущий терминал Король считает «маленьким предприятием по перевалке цемента». Критикуемые противниками проекта 10 рабочих мест, которые там появятся, «это только верхушка айсберга», говорит инвестор и утверждает, что сумма будущих налогов вырастет, ведь она рассчитывалась из 18%-ного НДС, а теперь он составит 20%.

Терминал решено строить не в родной для него Керчи, а в Феодосии только из соображений логистики: Феодосия ближе к Южному берегу, она находится на полпути между Керчью и Симферополем. Сам город он курортным не считает, отмечая, что этот статус официально нигде не зафиксирован. И добавляет: в Феодосии раньше вообще испытывали образцы нового оружия.

Впрочем, инвестор заявляет, что готов отказаться от проекта, если ему возместят 56 млн рублей. Во что конкретно вложены эти миллионы, Король не говорит. Кто должен вернуть деньги: Совмин или феодосийская администрация – ему безразлично.

Между тем, в протестное движение, начавшееся как инициатива народных масс, решили включиться партийные структуры.

На 2 сентября назначены сразу два митинга – в 14 часов людей зовет ЛДПР, в 17 – собирают коммунисты. Оба собрания разрешены городской администрацией, которая сочувствует митингующим, но боится демонстрировать свою солидарность с выступающими против проекта, согласованного Совмином. Чем два маленьких митинга лучше одного большого и зачем нужно размывать общественный протест, ни в одной, ни в другой партии объяснить не могут.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.08.18

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