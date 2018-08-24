Казаки встали на защиту бунтующей Феодосии

Феодосийские казаки встали на сторону протестующих горожан.

Как уже сообщал «Новый День», горожане собирают подписи против перевалки цемента в Феодосийской бухте. Феодосийцам не нравится перспектива распыления цемента над курортным городом, местоположение терминала – рядом с самым популярным сегодня городским пляжем «117 км» (в начале знаменитого Золотого пляжа). Понятно, что отсюда цемент будут везти автотранспортом через весь город и вагонами по железной дороге, которая со времен Айвазовского проходит в двух десятков метров от уреза воды, вдоль всей набережной и исторических объектов, включая главную достопримечательность города – картинную галерею. Горожане заявили: если городская власть не прислушается к их мнению, на помощь позовут местных казаков.

На сегодняшний день все казачьи общины Феодосии заявили, что готовы поддержать протест феодосийцев.

Атаман Хуторского казачьего общества «Молодежный союз казаков» (зарегистрировано в Феодосии в качестве юридического лица) Юрий Миних, отвечая на вопрос «НД», встанут ли казаки на защиту горожан, сообщил, что «уже встали».

Накануне, рассказал Миних, при встрече все феодосийские казачьи атаманы приняли единодушное решение о поддержке общественного движения против размещения в Феодосии перевалки цемента: «Это будет гибель для города!»

При этом ни общественность, ни казаки не выдвигают никаких политических лозунгов, не ищут партийного покровительства. Речь идет только о благе феодосийцев и гостей курортного города: «Здесь не место цементному терминалу».

На вопрос, чья это проблема: города или правительства Крыма, Юрий Миних конкретного ответа не дал: «Это вообще какая-то темная история!»

Казаки пока не имеют конкретного плана действий, они ждут реакции власти, хотят понять, будет ли власть общаться с активистами. Пока идет сбор подписей, горадминистрация, по его мнению, выжидает. На вопрос, какие формы может принять противостояние: митинги, массовые протесты, атаман Миних ответил, что не исключает никаких вариантов.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.08.18

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