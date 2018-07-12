Разборки в Феодосии: экс-депутаты ничего не помнят, но готовы выступить в суде

В Феодосии продолжают разбираться, как получилось, что рядом со школой, на месте детской площадки началась частная стройка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце мая на сход собралось около 200 жителей Феодосии, возмущенных начинающейся застройкой и варварской вырубкой деревьев в городском сквере. Там в те дни вырос металлический забор, обозначивший границы чьего-то частного владения, при том что на территории планируемой застройки находится детская площадка и зона отдыха горожан.

Феодосийцы умеют шуметь и имеют опыт результативных массовых протестов. Поэтому оперативно собралась сессия Феодосийского городского совета, в ходе которой выяснилось, что участков, переданных когда-то частным лицам под застройку в районе улицы Чкалова, четыре. Решением сессии прежние документы (от 2004 года) о выделении земельных участков в окрестностях 13-й школы были отменены.

14 жителей города уже подали в суд на номинальных владельцев участков, теперь к их иску присоединился и горсовет. Но дотошные депутаты, не желая отвечать за грехи коллег-предшественников, по их собственному выражению, «копнули глубже».

Выяснились интересные подробности: фактическое их расположение участков не соответствует землеустроительным документам, на бумаге они располагаются не так, как на земле.

Депутаты прежних созывов, которые, судя по старым документам, выделили эти участки частным лицам, плохо помнят события тех дней, но, ссылаясь на стремление ныне покойного мэра Владимира Шайдерова сохранить зеленые зоны, предполагают, что могла произойти подмена документов. На эту же мысль их наталкивает и отсутствует в архиве полного пакета, в частности – проекта отвода земельного участка. Нет и решений сессии горсовета, первое из которых должно касаться отводу земли.

«Я не помню, чтобы за такие решения мы голосовали, – говорит экс-депутат Виталий Ковган. – Нас интересует и моральная сторона вопроса. Забрать у детей игровые площадки, скверик, который учениками 13-й школы высаживался, аморально. Не думаю, что кто-то из моих коллег на это пошел бы».

Экс-депутаты высказали готовность при необходимости выступить со своими воспоминаниями в суде.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.07.18

В Крыму нашли способ снизить цены на бензин. / «Снимал издевательства над крымчанами»: Поклонская рассказала о «творчестве» Олега Сенцова. / Бархатный путь: поезда по Крымскому мосту будут передвигаться бесшумно. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»