Правительство Крыма не справилось с администрированием курортного сбора

Крым отказался от курортного сбора в 2019 году за 15 дней до его введения из-за организационных сложностей, с которыми региональное правительство не может справиться второй год подряд.

Введение сбора намечалось на 1 мая 2019 года, а до этого – на 1 мая 2018.

В эксперимент уже были включены Ялта, Алушта, Феодосия и Судак.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе международного туристического форума «Открытый Крым» сообщил глава Республики Сергей Аксёнов.

«Крым в этом году водить курортный сбор не будет. Направил письмо в правительство Российской федерации с просьбой исключить Республику из данного эксперимента», – цитирует Аксёнова РИА Новости.

«Когда сели и посмотрели по экономике, перспектива заработать за год всем муниципалитетам – от 30 до 50 млн. При этом администрирование займет достаточно много времени. Будут определенные проблемы. Подготовка обойдется в такую же сумму, сколько сам курортный сбор», – оправдался глава республики.

Кроме того, неожиданно выяснилось, что сбор ставит в неравное положение легальных и теневых владельцев средств размещения.

Напомним, с проблемой нелегальных отельеров крымское правительство «бьётся» со времён Крымской весны.

Как сообщал «Новый День», четыре крымских курорта согласились на введение курортного сбора, начиная с мая 2019 года.

Об этом рассказывал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Курортный сбор составит 10 рублей. Он будет введен в четырех муниципалитетах: Ялта, Алушта, Судак и Феодосия. Период взимания – с 1 мая по 30 сентября. Это эксперимент. Его целью является понимание финансовых механизмов и их эффективности», – объяснял журналистам глава Минкурортов Крыма.

Между тем, ранее планировалось, что курортный сбор в Крыму начнут взимать, как и в других регионах России, участвующих в эксперименте, с 1 мая 2018 года.

Однако в министерстве курортов и туризма Крыма оказались не готовы собирать «налоги» с туристов в прошлом году.

После принятия закона в первоначальной редакции в местном парламенте изменили позицию и согласились на отсрочку.

Симферополь, Иван Капустин

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