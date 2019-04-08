Глава крымского Минфина взяла на себя провал с введением курортного сбора

Вице-премьер правительства Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико косвенно признала, что ни региональное министерство курортов, ни руководство муниципалитетов, ни правительство в целом – не способны организовать введение курортного сбора даже в качестве эксперимента.

Вместе с тем, министр заявила, что инициатива отмены сбора исходила от неё, взяв, таким образом, «вину» на себя.

«Я не жалею. Как глава финансового ведомства я просчитала доходы и расходы. Понимая, какая большая административная нагрузка ложится на муниципалитеты, понимаю, что надо подождать», – оправдала всех Кивико.

При этом госчиновница выразила уверенность, что в отличие от других регонов, Крым обойдётся без собственного эксперимента и «успешно» введёт курортный сбор сразу «вместе со всей страной».

«Когда уже будет наработан опыт других субъектов, то внедрим его уже сразу успешно... Пока мы выходим из эксперимента, сейчас же проходит эксперимент. Когда вся страна будет внедрять, то и мы будем внедрять вместе со всей страной», – уверенно отчиталась заместитель Аксёнова.

Напомним, введение курортного сбора в Крыму перенесено на 2021 год. Соответствующее решение, за двадцать с небольшим дней до официального введения эксперимента, поспешно принял сегодня Госсовет РК на внеочередном заседании.

В парламенте нашли своё объяснение отмены сбора в 2019 году.

Как сообщал «Новый День», перенос объяснили «значительным количеством обращений представителей туристского бизнеса, связанных с обеспокоенностью адаптации туристического бизнеса к новой структуре турпотока, которая также изменится после открытия железнодорожного сообщения с материковой частью РФ, в результате чего большую долю среди туристов будет занимать семейный туризм».

Учитывая высокие имиджевые и репутационными риски от введения курортного сбора в 2019 году, а также вероятностью оттока туристов в «теневой» сектор размещения, парламентарии и приняли закон о переносе эксперимента.

Отметим, что введение курортного сбора в Сочи летом 2018 года никак не отразилось на имидже Сочи: за 6 месяцев в городе собрали 60 млн рублей, сохранив репутацию одного из самых востребованных российских курортов.

По мнению экспертов, основные имиджевые и репутационные риски Крыма связаны не с курортным сбором, а с несоответствием цены и качества туристических услуг, состоянием инфраструктуры и организационной несостоятельностью чиновников правительства.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.04.19

Самолет, вылетевший из Симферополя, экстренно вернули в Крым. / «Филиал ада»: журналист рассказала ужасы о керченской больнице (ФОТО). / В Крыму бешенством заболели 16 животных. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»