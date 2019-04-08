Чтобы туристы не разбежались: введение курортного сбора в Крыму не отменили, но отложили

Введение курортного сбора в Крыму перенесено на 2021 год. Соответствующее решение принял сегодня Госсовет РК на внеочередном заседании.

Как уже сообщал «Новый День», ввести курортный сбор на полуострове должны были с 1 мая 2018 года, но проект был отложен на год под предолгом неготовности административных структур.

На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сбор не будет введен и в текущем году: предполагаемые сборы от 30 до 50 млн рублей в каждом муниципалитете, по мнению главы Крыма, не окупят затрат на подготовку взимания «туристического налога», а само администрирование займет достаточно много времени.

Более того, сообщил Аксенов, Крым вообще намерен отказаться от участия в эксперименте.

Однако сегодня парламент Крыма принял решение всего лишь перенести начало взимания сбора на 2 года – на 1 мая 2021 года.

Решение объяснили «значительным количеством обращений представителей туристского бизнеса, связанных с обеспокоенностью адаптации туристического бизнеса к новой структуре турпотока, которая также изменится после открытия железнодорожного сообщения с материковой частью РФ, в результате чего большую долю среди туристов будет занимать семейный туризм».

Учитывая высокие имиджевыми и репутационными риски от введения курортного сбора в 2019 году, а также вероятностью оттока туристов в «теневой» сектор размещения, парламентарии и приняли закон о переносе эксперимента.

Отметим, что введение курортного сбора в Сочи летом 2018 года никак не отразилось на имидже Сочи: за 6 месяцев в городе собрали 60 млн рублей, сохранив репутацию одного из самых востребованных российских курортов.

По мнению экспертов, основные имиджевые и репутационные риски Крыма связаны не с курортным сбором, а с несоответствием цены и качества туристических услуг, а также с состояние инфраструктуры.

Симферополь, Лиана Макоба

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