Охота на туриста: курортный сбор собираются ввести и в частном секторе

На черноморских курортах собираются ввести туристический сбор в частном секторе. Об этом сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 мая 2018 года в России стартовал эксперимент по введению курортного сбора. Принять участие должны были пять регионов. Но Севастополь отказался от эксперимента практически сразу же. Крым перенес введение сбора на 2019 год. С 1 мая вступили в эксперимент только Ставропольский край и Алтай. Краснодарский край присоединился 16 июля. В результате в течение 2018 года в качестве туристического налога в эти регионах, по данным Минфина, собрали 185 млн, 18 млн и 109 млн рублей соответственно.

В Крыму взимать сбор планировали в Саки, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. Общая сумма оценивалась в 50 – 70 млн рублей. В 2019 году ее пересмотрели и уменьшили до 40 млн. После чего заявили, что овчинка не стоит выделки6 по словам главы Крыма Сергея Аксенова предполагаемые сборы не окупят затрат на подготовку взимания «туристического налога», а само администрирование займет достаточно много времени. Поэтому вступление в эксперимент опять перенесли – на 2021 год.

Впрочем, заявления крымских властей о неэффективности курортного сбора имеют основания: им облагаются только постояльцы официальных гостиниц и отелей, а 60% туристов выбирают в Крыму частный сектор.

Похожая ситуация складывается и Черноморском побережье Кавказа. Поэтому в министерстве по делам Северного Кавказа и задумались о распространении курортного сбора на частников.

Сдающих жилье предполагается регистрировать как самозанятых. Утверждается, что это позволит выйти из тени с минимальными издержками и обеспечит социальные гарантии. Однако эксперты отнеслись к данной перспективе с большим сомнением. В том же Крыму все попытки вывести из серой зоны частников, зарабатывающих сфере туризма, пока закончились ничем.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.06.19

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