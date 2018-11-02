Курорты Крыма определи дату начала взимания сбора с туристов

Четыре крымских курорта согласились на введение курортного сбора, начиная с мая 2019 года. Об этом рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. «Курортный сбор составит 10 рублей. Он будет введен в четырех муниципалитетах: Ялта, Алушта, Судак и Феодосия. Период взимания – с 1 мая по 30 сентября. Это эксперимент. Его целью является понимание финансовых механизмов и их эффективности», – сказал журналистам глава Минкурортов Крыма.

Как писал «Новый День», планировалось, что курортный сбор в Крыму начнут взимать, как и в других регионах России, участвующих в эксперименте, с 1 мая 2018 года. Однако в министерстве курортов и туризма Крыма предложили начать собирать «налоги» с туристов с 2019 года. После принятия закона в первоначальной редакции в парламенте изменили позицию и согласились на отсрочку.

Таким образом, депутаты дали чиновникам еще один год на разработку нормативных документов, подготовку и открытие счетов для сбора средств. По словам Волченко, в «дорожной карте» были прописаны необходимые мероприятия: создание реестра операторов курортного сбора, установление административной ответственности за отказ от уплаты сбора, разработка методических рекомендаций, а так же обозначены сроки, в течение которых эти мероприятия должны быть выполнены.

Напомним, согласно законопроекту, принятому Госсоветом РК в двух чтениях, сбор будет взиматься в Саки, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. Ранее в первый год эксперимента в Крыму предполагали собрать 50 – 70 млн рублей. Теперь сумма снижена: «Ожидаемые объемы поступления от курортного сбора в первый год – порядка 40 миллионов рублей», – сообщил Волченко, уточнив, что это расчетные данные, которые могут измениться в большую сторону. Напомним, деньги, полученные от сбора, должны направляться на развитие туристической инфраструктуры курортных территорий.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 02.11.18

В Крыму ввели ограничения на вылов рыбы. / Азовский кризис: Украина продолжит провоцировать Россию на «неадекват». / «Я действительно настолько опасен?» У Медведева перепутали украинского нациста с галеристом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»