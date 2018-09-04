В России собираются ввести туристический сбор по всей стране

Правительство России рассматривает возможность введения туристического сбора по всей стране: соответствующие поправки собираются внести в налоговый кодекс.

Как уже сообщал «Новый День», эксперимент с введением курортного сбора планировалось ввести с 1 мая 2018 года в пяти регионах России. Однако Севастополь сразу отказался от участия в программе, Крым отложил введение сбора минимум до 1 мая 2019 года, на Алтае начали взимать плату только на территории Белокурихи, в Ставропольском крае ввели сбор в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Кубань присоединилась к эксперименту 16 июля. Ставка сбора в текущем году – 10 рублей в сутки.

Несмотря на то, что пока нети никакой статистике по эксперименту, сбор – так называемый туристический налог – решили внедрить по всей стране: предполагается разрешить регионам с 2020 года взимать с приезжих до 2% от цены проживания. Пилотный проект предлагается реализован в Санкт-Петербурге. За шесть месяцев 2018 года в российских гостиницах остановились 27,8 млн человек, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточняет РБК. Доходы гостиниц выросли за год на 22% и составили в первом полугодии 2018 года 213,9 млрд рублей без НДС, акцизов и аналогичных платежей. Если бы каждый из постояльцев платил в день хотя бы 10 рублей гостевого сбора, то ежедневная «выручка» составила бы 278 млн рублей. Но этой – не введенной пока – суммы уже кажется мало: в комитете по финансам Петербурга целесообразной считают максимальную планку в размере 2% от стоимости проживания. То есть если вам посчастливиться найти в северной столице отель с ценой проживания 1 тысяча рублей в сутки, заплатить придется по 20 рублей за каждый день пребывания.

Для сравнения, как всегда, приводят Европу и США: в Вене подобная ставка составляет 3,2% от стоимости номера, в Лиссабоне – €1 в сутки, в Нью-Йорке – 13,25% от стоимости номера и еще $2 за ночь. Доходы каждого региона будут зависеть от установленных им конкретных параметров, отмечают чиновники. В Петербурге оценки дохода расходятся в пределах от 200 млн до 4 млрд рублей, но реально надеются собирать около 1 млрд рублей в год. Впрочем, не исключено, что на первом этапе туристический налог должны будут платить только иностранцы. «Я уверен, что девальвация рубля с лихвой окупит дополнительные траты в виде туристского сбора», – цитирует РБК председателя комитета по финансам Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова.

Туристическая сфера выступает против введения гостевого налога, заявляя, что вводить сейчас дополнительные сборы несвоевременно. И дело не только в дополнительной нагрузке – как финансовой, так и психологической – в нелегких экономических условиях, но и в назначении сбора: если курортный сбор остается в регионе и должен тратиться на развитие турсферы, то налог, который хотят ввести, будет идти в «общий котел» и может использоваться на любые сферы.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.09.18

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