В Крыму начали подготовку к введению курортного сбора

В Крыму разработали «дорожную карту» по подготовке к введению курортного сбора. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Как уже сообщал «Новый День», ранее планировалось, что курортный сбор в Крыму начнут взимать, как и в других регионах России, участвующих в эксперименте, с 1 мая 2018 года. Однако в министерстве курортов и туризма Крыма предложили начать собирать «налоги» с туристов с 2019 года. После принятия закона в первоначальной редакции в парламенте изменили позицию и согласились на отсрочку. Таким образом, депутаты дали чиновникам еще один год на разработку нормативных документов, подготовку и открытие счетов для сбора средств. По словам Волченко, в «дорожной карте» прописаны необходимые мероприятия: создание реестра операторов курортного сбора, установление административной ответственности за отказ от уплаты сбора, разработка методических рекомендаций, а так же обозначены сроки, в течение которых эти мероприятия должны быть выполнены.

Напомним, согласно законопроекту, принятому Госсоветом РК в двух чтениях, сбор будет взиматься в Саки, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. Ставка с 1 мая по 30 сентября должна составлять 10 рублей в сутки. В остальное время сбор пока не планируется. Ранее в первый год эксперимента в Крыму предполагали собрать 50 – 70 млн рублей.

Теперь сумма снижена: «Ожидаемые объемы поступления от курортного сбора в первый год – порядка 40 миллионов рублей», – сообщил Волченко, уточнив, что это расчетные данные, которые могут измениться в большую сторону. Напомним, деньги, полученные от сбора, должны направляться на развитие туристической инфраструктуры курортных территорий.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.06.18

«Всё может быть...» Кравчук скрипнул мыслью о будущем Крыма. / 19 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / «Его там не было!» Организаторы «убийства» Бабченко перепутали свою «жертву» с Аваковым. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»