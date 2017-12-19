Крым намерен отказаться от курортного сбора в 2018 году

Взимать курортный сбор в Крыму в 2018 году, скорее всего, не будут – начало эксперимента планируется отложить. Об этом заявил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Как уже сообщал «Новый День», в конце ноября Госсовет РК сразу в двух чтениях принял все документы, необходимые для введения так называемого туристического налога. Сбор вводится в Саки, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. Ставка с 1 мая по 30 сентября должна составлять 10 рублей в сутки. В остальное время сбор взиматься пока не будет. В первый год эксперимента в Крыму предполагается собрать 50 – 70 млн рублей.

В министерстве курортов и туризма РК с самого начала предлагали вводить «туристический налог» не ранее 2019 года. Это предложение поддержал и ряд экспертов. Главный аргумент – инфраструктура не готова к эксперименту. Кроме того, пока ни туристы, ни представители туриндустрии не понимают, как будет проходить процедура взимания сбора.

Поэтому противники начала эксперимента в 2018 году предлагают дождаться открытия моста через Керченский пролив и полагают, что за год проблемы, связанные с бюрократическими процедурами будут решены. Плюс ко всему, можно будет посмотреть, как эксперимент стартует в других территориях – на Кубани, в Ставропольском и Алтайском краях, чтобы, исходя из их опыта, избежать их ошибок.

По словам Черняка, в республиканский закон, принятый 29 ноября, будут внесены изменения по отсрочке начала курортного сбора на год: «Обработка информации в отелях может вызвать дополнительные трудности и создать очереди. Негативно может повлиять не столько сам курортный сбор, сколько его оформление, поэтому мы хотим отработать все механизмы и уйти от проблемных моментов, чтобы старт эксперимента прошел гладко и не вызывал недоумения у представителей туристической отрасли», – цитирует Черняка РИА «Новости».

По его мнению, отсрочка, помимо прочего, позволит вывести из тени объекты размещения: на сегодняшний день, по разным данным, «в тени» работают от 2,5 до 4 тысяч крымских отелей, как заставить их платить налоги, в том числе и курортный сбор, пока непонятно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.12.17

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