Чиновникам Крыма дали год на подготовку к курортному сбору

Старт эксперимента с курортным сбором в Крыму официально перенесут на 2019 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ранее принятый закон на ближайшей сессии Госсовета внесут изменения, одно из которых будет предусматривать быстрое вступление в силу.

«Второе изменение, которое мы внесем, связано с необходимостью, чтобы закон вступил в силу сразу с момента его подписания, а не через 10 дней. Так как 25 апреля будет сессия, и если брать стандартный подход, то закон вступит в силу 5 мая, а 1 мая – должен будет вступить в той редакции, в которой мы приняли (ранее)», – пояснил глава профильного комитета Госсовета Алексей Черняк.

Перенос начала эксперимента с курортным сбором депутат пояснил необходимостью подготовить нормативную базу и не испортить впечатление у туристов из-за возможных недочетов.

«За год Совету министров надо будет подготовить, я думаю, около десятка нормативных документов. Муниципальным образованиям, которые будут участвовать в проведении эксперимента, нужно будет принять свои соответствующие документы. Также нужно подготовить и открыть все счета, на которых будут собираться средства от курортного сбора, выстроить эту систему и создать общественные советы при каждом муниципалитете», – рассказал Черняк, добавив, что активно работать над введением курортного сбора в Крыму вероятно начнут уже после окончания высокого сезона.

Как уже сообщал «Новый День», министерство курортов и туризма Крыма изначально настаивало на том, чтобы начать собирать «налоги» с туристов с 2019 года. Но в Госсовете приняли закон, предусматривающий начало эксперимента в 2018 году. Позже курирующие отрасль депутаты поменяли позицию и согласились сделать отсрочку.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.04.18

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