Крым отказался от курортного сбора

В Крыму курортный сбор начнут взимать с туристов не ранее 1 мая 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Госсовета республики на заседании парламента одобрили внесение соответствующих изменений в действующее законодательство.

«Законопроект внесен главой республики с целью проведения необходимых мероприятий по обеспечению подготовки Республики Крым к проведению эксперимента по введению курортного сбора», – пояснил спикер Госсовета Владимир Константинов.

Напомним, ранее планировалось, что курортный сбор в Крыму начнут взимать, как и в других регионах России, участвующих в эксперименте, с 1 мая 2018 года. Однако в министерстве курортов и туризма Крыма предложили начать собирать «налоги» с туристов с 2019 года. После принятия закона в первоначальной редакции в парламенте изменили позицию и согласились на отсрочку. Таким образом, депутаты дали чиновникам еще один год на разработку нормативных документов, подготовку и открытие счетов для сбора средств.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.04.18

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