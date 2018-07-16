В Сочи начали взимать курортный сбор

В Краснодарском крае начинают взимать курортный сбор.

Так называемый «туристический налог» вводится в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также в четырех курортных поселениях Туапсинского района. Платить его нужно в отелях, санаториях и пансионатах при заселении. Ставка сбора в текущем году – 10 рублей в сутки.

От платежей освобождены жители Краснодарского края, а также инвалиды, участники Великой отечественной войны, ветераны боевых действий будут, малообеспеченные – всего определено 19 категорий граждан.

Как уверяют краевые власти, все полученные средства будут перечислены в бюджеты тех городов и районов, где они были собраны, и должны расходоваться только на развитие курортной и туристической сферы.

Как уже сообщал «Новый День», эксперимент с введением курортного сбора планировалось ввести с 1 мая 2018 года в пяти регионах России. Однако Севастополь сразу отказался от участия в программе, Крым отложил введение сбора минимум до 1 мая 2019 года, на Алтае начали взимать плату только на территории Белокурихи, в Ставропольском крае ввели сбор в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Кубань присоединилась к эксперименту сегодня.

Сочи, Лиана Макоба

Сочи. Другие новости 16.07.18

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