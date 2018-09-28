Любимую лестницу Путина в Крыму сотрясают проблемы

У властей Крыма продолжаются серьезные проблемы с восстановлением «визитной карточки» Керчи – Митридатской лестницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов поручил сменить заказчика реставрации и провести служебное расследование по допущенным в ходе работ ошибкам.

«Наиболее проблемной темой в вопросе исполнения поручений по реализации плана мероприятия по приведению социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и объектов культурного наследия Керчи в надлежащее состояние, находящегося на контроле администрации президента, стала реконструкция памятника архитектуры Большой и Малой Митридатских лестниц», – написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Тему восстановления достопримечательности накануне обсудили в правительстве на совещании по вопросам реализации ФЦП по развитию Крыма до 2022 года, которое провели замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров и заместитель начальника контрольного управления президента России Марина Селиверстова.

Напомним, часть Митридатской лестницы обрушилась в 2015 году. Реконструкция проблемного участка проводилась в середине 1970-х годов, но так и не была завершена. Власти Украины на работы деньги не выделяли.

В 2016 году объект посетили президент России Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев, поручившие привести достопримечательность в порядок. Общая сумма, выделенная из федерального бюджета на реставрацию, составила более 1 миллиарда рублей. Летом 2017 года Путин обратил внимание главы Крыма на необходимость ускорить работы, посетовав, что разработка проектно-сметной документации потребовала много времени.

В сентябре в правительстве сообщили о временном отстранении от должности первого замглавы Госкомнаследия Крыма Александра Диденко, после того как было выявлено отставание от графика работ, а также возникло подозрение о нерациональном использовании более 167 миллионов рублей.

Керчь, Дмитрий Нестеренко

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