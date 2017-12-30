В Керчи началась реставрация Митридатской лестницы

В Керчи приступили к реставрации Митридатской лестницы. Об этом заявила вице-премьер правительства Крыма Лариса Опанасюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть лестницы обрушилась в июне 2015 года. Реконструкция этого участка проводилась в середине семидесятых годов, но не была завершена. По словам Опанасюк, при Украине, несмотря на многочисленные жалобы, деньги на объект не выделялись.

В частности, не были проведены работы по отводу почвенных вод. В 2016 году на разработку проектно-сметной документации, на выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ было выделено 15 миллионов 600 тысяч рублей.

«Этих средств недостаточно, – подчеркнул Сергей Аксенов. – Ориентировочная сметная стоимость проекта, по заключению государственной экспертизы, на сегодняшний день составляет более 1 миллиарда 136 миллионов рублей. Благодаря поддержке президента и правительства РФ эти средства заложены в план реализации ФЦП».

Сам Владимир Путин осмотрел лестницу в июне текущего года.

Реставрацию планируется завершить в 2018 году.

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 29.12.17

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