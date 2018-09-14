Зампреда Госкомнаследия Крыма «спустили» с недоделанной Митридатской лестницы

По информации, распространенной Совмином Крыма, зампред Госкомитета по охране культурного наследия Александр Диденко отстранен от работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на встрече главы Крыма Сергея Аксёнова и его заместителя Виталия Нахлупина выяснилось, что по одному из объектов федеральной целевой программы – реконструкции Большой и малой Митридатских лестниц в городе Керчи – сложилась критическая ситуация.

Напомним, изображение грифона, которые установлены на этом историческом объекте, красуется на гербе Крыма.

Оказалось, что на сегодняшний день отмечено не только отставание от графика работ, есть еще и вероятность нерационального использования более 167,5 млн рублей.

Нахлупин «своими глазами» увидел, что противоаварийные работы, которые проводились под наблюдением Комитета по охране культурного наследия, были проведены не в зоне кадастровой отметки лестницы, и не принесли никакого положительного результата.

Такие же выводы сделала ФАУ «Главгосэкспертиза». Кроме того, в мае 2018 года исполнителем была снята облицовочная плитка с лестницы, что приводит к расползанию швов и в целом разрушению объекта.

«Ни от администрации города Керчи, ни от Комитета по охране культурного наследия мы не услышали ни объяснения сложившейся ситуации, ни плана действий» – рассказывает вице-премьер.

Сергей Аксёнов в ответ поручил в течение трёх дней провести служебное расследование по факту невыполнения должностных обязанностей, а материалы, выявленные в ходе расследования, передать в прокуратуру. Александр Диденко на время проведения расследования отстранен от работы.

Напомним, Летом 2015 года обрушились каменные конструкции одного из пролетов лестницы – памятник архитектуры оказался под угрозой уничтожения. На проведение реконструкции были выделены большие деньги. В частности, летом этого года на проведение первоочередных противоаварийных работ по объекту «Лестницы Большие и Малые» середина XIX века , конец XIX века (город Керчь)» было выделено 125 млн руб, это были деньги из бюджета Республики Крым, подкрепленные субсидией федерального бюджета РФ.

Конкурс на проведение работ выиграло ООО «Меандр» из Петербурга. На сайте компании перечисляются примеры ее реставрационной деятельности – фирма активно осваивает бюджетные заказы в разных городах России.

Аксёнов велел назначить другого подрядчика на важный для Крыма объект.

Напомним, в июне 2017 года по лестнице прогулялся Владимир Путин, согласившись, что она требует восстановления.

Симферополь, Ольга Картошина

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