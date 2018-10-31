Любимую лестницу Путина в Крыму подвергнут тщательной экспертизе после скандала

В администрации Керчи сообщили об ожидаемых сроках получения заключения госэкспертизы по проекту реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава администрации Сергей Бороздин предполагает, что экспертиза завершится уже в ноябре.

«Заказчиком проектно-изыскательских работ выступила администрация города Керчи. Надеемся, что заключение будет положительным, и строительно-монтажные работы, запланированные на 2019 год, начнутся», – написал на своей странице в Facebook Бороздин.

Напомним, часть Митридатской лестницы обрушилась в 2015 году. Реконструкция проблемного участка началась в середине 70-х годов, но не была завершена. В то же время, власти Украины на такие работы деньги не выделяли.

В 2016 году объект посетили президент России Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев, и поручили привести достопримечательность в порядок. Общая сумма, выделенная из федерального бюджета на реставрацию, составила более 1 миллиарда рублей.

Летом 2017 года Путин обратил внимание главы Крыма на необходимость ускорить работы, посетовав, что разработка проектно-сметной документации потребовала много времени.

В сентябре 2018 года, после того как было выявлено отставание от графика работ, а также возникло подозрение о нерациональном использовании более 167 миллионов рублей, в правительстве сообщили о временном отстранении от должности первого замглавы Госкомнаследия Крыма Александра Диденко. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сменить заказчика реставрации и провести расследование.

По информации Бороздина, проверка прокуратуры насчет целесообразности проведения противооползневых мероприятий в марте 2018 года продолжается.

«Предварительно известно, что для укрепления склонов горы Митридат проводилось устройство анкерных полей. Эти работы были разбиты на 4 этапа. На одном из участков производились работы на сумму порядка 167 миллионов рублей. Заказчиком выступал Госкомитет по охране культурного наследия. Администрация к этим работам отношения не имеет, не является ни заказчиком, ни главным распорядителем бюджетных средств. Денежные средства через город не проходили», – заверил Бороздин.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 31.10.18

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