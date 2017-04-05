Есть возможности, но нет желания: проект реконструкции Митридатской лестницы может быть сорван

Публикации за 05.04.17

В правительстве Крыма высказывают опасения по поводу ремонта Митридатской лестницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на ремонт лестницы, ведущей на гору Митридат в Керчи, запланировано потратить 1,2 млрд рублей. 200 млн выделено в текущем году. Эти деньги должны пойти на на разработку проекта, проведение экспертиз и первоначальные работы. Но в Госкомитет охраны культурного наследия Крыма до сих пор не представлено ни одного документа. В Госкомохраны заявляют, что в этом нет ничего странного: ремонтом должна заниматься администрация Керчи. Но в правительстве настаивают: именно Госкомохраны культурного наследия является главным распорядителем бюджетных средств по этому проекту.

Проектная документация должна поступить в ведомство не позднее 7 апреля, подчеркнули в правительстве Крыма, иначе все процедуры могут затянуться и выделенные 200 млн в буквальном смысле уйдут в песок.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 05.04.17

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