На керченскую гору Митридат туристов собираются поднимать по канатной дороге

Туристы, решившие посетить развалины столицы Боспорского царства – города Пантикапея в Керчи, смогут подняться на гору Митридат не только по знаменитой Митридатской лестнице, но и по канатной дороге.

Сооружение подъемника предусмотрено проектом реконструкции городской набережной и станет первым этапом преобразований. Об этом рассказал керченский градоначальник Сергей Бороздин.

Как уже сообщал «Новый День», местные власти одного из самых древних российских городов недавно озаботились вопросом благоустройства главной «визитки» любого морского города – набережной. Керчане считают, что в нынешнем состоянии ее стыдно показывать гостям. Для разработки проектов реконструкции променада были привлечены специалисты московской компании, которые представили целых три концепции.

В минувший вторник «с учетом всех пожеланий» градостроительному совету Керчи представили «отредактированный» вариант. Он подразумевает строительство на набережной амфитеатра в виде мифического животного, расправляющего крылья. «Этот вариант тесно связан с историческим прошлым Керчи», – цитирует авторов проекта портал kerch.com.ru.

Кроме того, планируется сооружение волнорезов в виде галер, высокий парапет, который бы смог эффективно нейтрализовать волну. Проектировщики предложили добавить дополнительно несколько входных зон, расширить пешеходное пространство на набережной. Предусмотрены детские зоны, спортивные площадки, причал, кафе и магазины, аллея древностей, рыбные ресторанчики, многофункциональный комплекс, образовательный центр, смотровая площадка, летний кинотеатр и т.д.

По оценке замглавы администрации Керчи Романа Кириченко, город готов вложить в реконструкцию более 10 миллиардов рублей при условии поэтапности преобразований.

В настоящий момент, по словам керченского мэра, проект проходит экспертизу.

Сами керчане масштабные планы по благоустройству набережной и строительство канатной дороги воспринимают скептически. «Разруха в городе, а они.... ХВантазеры вы наши!» – отреагировали пользователи соцсетей.

Отметим, накануне стало известно, что Керчи урезали республиканские субсидии на строительство модульных детских садов. Теперь в городе построят не три, а всего лишь одно такое дошкольное учреждение. Причины данного решения и сумму потерянных инвестиций в горадминистрации назвать отказались. При этом своей очереди в сад в настоящее время ждут 3 тысячи 420 маленьких керчан. Средняя стоимость строительства первого модульного детского сада «под ключ» в Керчи на 80 мест, открытого в феврале 2016-го года, составила – 40 миллионов рублей, второго (на 120 мест) – 60 миллионов рублей.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 15.03.18

Странно это: Путина в Севастополе сопровождал глава Крыма, а губернатор Овсянников «потерялся». / Наводчица Савченко подтвердила расстрел Майдана путчистами. / Мировые судьи и подсудимые в Евпатории станут дачниками. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»