На строительство набережной в Саках выделили 1 млрд рублей

Строительство набережной в Саках оценили в 1 миллиард 146 миллионов 870 тысяч рублей.

Как сообщал «Новый День», проект набережной, одобренный главной государственной экспертизой, предусматривает строительство на берегу Каламитского залива пешеходной городской зоны протяженностью более 5 километров.

Кроме того, будет обустроен комплекс берегозащитных гидротехнических сооружений, в том числе оградительная волноотбойная стенка набережной. Здесь будут построены десять волноломов, две пляжеудерживающие буны, предохраняющие берег от размыва, создан искусственный волногасящий пляж из песка и гальки и другие сооружения.

Набережную оборудуют лестницами, ведущими на пляж и обзорными площадками, снабдят системами освещения и сбора ливневых вод. Будут созданы условия для прогулок людей с ограниченными физическими возможностями. Заказчиком является муниципальное казенное учреждение «СакиИнвестПроект». «Вчера стартовал прием заявок. Проведение аукциона по выбору подрядчика запланировано на май, а контракт планируем заключить до середины июня. Мы сообщали, что работы должны завершиться в 2019 году, но в связи с тем, что там курортная зона и летние месяца выпадают, пришлось продлить на один год», – рассказал РИА «Новый День» директор МКУ «СакиИнвестПроект» Рустем Муратов.

Отметим, заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 апреля.

Напомним, администрация Керчи заявила, что готова вложить в реконструкцию своей набережной 10 млрд рублей.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 29.03.18

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