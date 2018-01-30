В Саках построят новую пятикилометровую набережную

Проект строительства набережной в Саках получил согласование главной государственной экспертизы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий, проектная документация и сметная стоимость объекта соответствуют требованиям. Проект предусматривает строительство на берегу Каламитского залива пешеходной городской зоны протяженностью более пяти километров. Кроме того, будет обустроен комплекс берегозащитных гидротехнических сооружений, в том числе оградительная волноотбойная стенка набережной. Здесь будут построены десять волноломов, две пляжеудерживающие буны, предохраняющие берег от размыва, создан искусственный волногасящий пляж из песка и гальки и другие сооружения. Набережную оборудуют лестницами, ведущими на пляж и обзорными площадками, снабдят системами освещения и сбора ливневых вод. Будут созданы условия для прогулок людей с ограниченными физическими возможностями.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств Федеральной целевой программы, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России. Как сообщал «Новый День», российским министерствам поручено создать на базе санаториев в Саках и Евпатории реабилитационные центры для инвалидов.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 30.01.18

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