В Крыму создадут два реабилитационных центра для инвалидов

Российским министерствам поручено создать на базе крымских санаториев реабилитационные центры для инвалидов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе указано, что вопрос о создании центров реабилитации до 30 марта следующего года должны проработать специалисты министерства труда, министерства здравоохранения и министерства финансов РФ совместно с правительством Крыма. Реабилитационные центры должны появиться в Евпатории и Саках.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 27.12.17

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