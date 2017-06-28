В Керчи ускорят реставрацию Митридатской лестницы – об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть лестницы обрушилась в июне 2015 года. По словам специалистов, реконструкция этого участка проводилась в середине семидесятых годов, но не была завершена. В частности, не были проведены работы по отводу почвенных вод. В 2016 году на разработку проектно-сметной документации, на выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ было выделено 15 миллионов 600 тысяч рублей. «Этих средств недостаточно, – подчеркнул Сергей Аксенов. – Ориентировочная сметная стоимость проекта, по заключению государственной экспертизы, на сегодняшний день составляет более 1 миллиарда 136 миллионов рублей. Благодаря поддержке президента и правительства РФ эти средства заложены в план реализации ФЦП». В текущем году планируется завершить разработку проектно-сметной документации и выполнить первоочередные работы. Основные строительные и реставрационные работы начнутся в следующем году. По плану реализация проекта должна завершиться в 2019 году. «На сегодняшний день никаких отклонений по срокам нет, – заявил Аксенов. – Сейчас мы рассматриваем вопросы, связанные с ускорением реставрации. Планируем завершить работы в 2018 году».

Керчь. Другие новости 28.06.17

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