Митридатскую лестницу в Керчи «убивают» частные гостиницы

Митридатскую лестницу в Керчи необходимо спасать от выгребных ям частных гостиниц – они буквально убивают исторический памятник.

Как уже сообщал «Новый День» , часть лестницы обрушилась в июне 2015 года. Реконструкция этого участка проводилась в середине семидесятых годов, но не была завершена. При Украине, несмотря на многочисленные жалобы, деньги на объект не выделялись.

В частности, не были проведены работы по отводу почвенных вод. В 2016 году на разработку проектно-сметной документации, на выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ было выделено 15 миллионов 600 тысяч рублей. Проект реставрации Митридатской лестницы в Керчи предусматривает два варианта решения проблемы соседства с неканализированным частным сектором – отсечение домовладений от сооружения или снос всех незаконных мини-гостиниц на оползневых склонах холма. Об этом сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Это очень тяжелая задача, потому что к Митридатской лестнице примыкают дома, – отметила руководитель музея-заповедника. – Есть два варианта: отсечение слева и справа от лестницы, потому что канализацию провести по всему Митридату невозможно. Но в каждом дворе есть своя выгребная яма и подвал, куда все сливается. Здесь большая и тяжелая работа городу предстоит, поскольку вне всяких разрешений были построены гостиничные здания, с этим будет тяжело работать».

Оползневые процессы разрывают лестницу по диагонали, и остановить – их важная задача. Противооползневые работы уже проводятся, а в марте заканчивается работа над всем проектом по реставрации лестницы, после чего будет определен подрядчик.

«В 2017 году на работы по проекту деньги были выделены в объеме 70%, в этом году добавляется 30 млн руб, – уточнила Умрихина. – Время даром не шло, велись геологические изыскания и археологические работы, чтобы понять, что делать с оползнем».

Итоговая стоимость работ и сроки их выполнения станут известны после проведения археологической экспертизы. Научным куратором выступает руководитель Пантикапейской экспедиции Владимир Толстиков, который также готовит документацию для выполнения поручения президента РФ по музеефикации Пантикапея.

Напомним, в конце прошлого года вице-премьер правительства Крыма Лариса Опанасюк сообщила, что в Керчи приступили к реставрации Митридатской лестницы.

Разработку проектно-сметной документации и первоочередные работы планировали завершить в 2017-м, а в этом году приступить к строительству и реставрации.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 16.01.18

УПЦ освятила в Крыму ракетные комплексы, направленные в сторону Украины. / Записки российского реаниматолога угрожают национальный безопасности Украины. / Кремль счел Керчь недостаточно древней. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»