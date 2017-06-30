Власти Керчи тянут с ремонтом Митридатской лестницы

Министерство культуры Крыма настаивает на передаче Митридатской лестницы в состав историко-культурного заповедника: объект нуждается в срочном ремонте, а администрация Керчи до сих пор не определила исполнителя проектных работ.

Об этом сегодня заявила директор Восточно-Крымского историко-археологического музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Вся гора Митридат как комплекс, – пояснила Умрихина. – Как можно быстрее придать статус достопримечательного места, чтобы спасти и сам Митридат, и Театральную площадь, и галерею, и гимназию – все, что осталось от 40-х годов XIX века, когда был триумф Керчи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос будет вынесен на заседание Совмина Крыма, поскольку Митридатская лестница и Обелиск Славы на ее вершине принадлежит городу.

«Пугает, что лето посредине, чтобы мы опять не пришли к необходимости ремонта в декабре, – указала Умрихина. – Ничего нельзя делать так, чтобы на один день».

Помимо этого, по ее словам, вокруг Митридатской лестницы должна быть охранная зона, учитывая частный сектор, активно застраиваемый мини-отелями, и отсутствие центральной канализации.

«Мы уже об этом городу говорили, – отметила Умрихина. – То, что можно предотвратить, необходимо предотвратить, но там, где люди живут годами, они попадают в охранную зону с обременениями».

Директор музея-заповедника уверена, что придание объекту заповедного статуса – процесс тяжелый и трудоемкий, но по-другому Митридатскую лестницу не сохранить.

Специалисты указывают на активные оползневые процессы горы Митридат, поскольку частные домовладения обводняют почву из-за отсутствия центральной канализации. Часть пролета Митридатской лестницы обрушилась в июне 2015 года.

Благодаря визиту президента РФ на реставрацию Митридатской лестницы из федерального бюджета выделено 1,5 млрд руб и проведен комплекс противоаварийных работ.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 30.06.17

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