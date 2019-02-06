Реставраторам Митридатской лестницы в Керчи урезали сроки и подрезали финансы

Длительный скандал вокруг восстановления Митридатской лестницы в Керчи завершился выдачей положительного заключения на проект реконструкции объекта.

Напомним, процесс реставрации исторической достопримечательности, сопровождавшийся административными разносами и отставками, длится второй год.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об утверждении сметы технической части проекта реконструкции написал на своей странице в Фейсбуке глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«Крымский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проекту реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц. В конце ноября 2018 года было получено положительное заключение технической части проекта, а сегодня нам выдали заключение о достоверности сметной стоимости. Согласно проекту смета на строительство составляет 690 миллионов 335 тысяч рублей», – написал Бороздин.

Глава администрации обозначил также жёсткие сроки завершения реставрации и ответственных за это.

«Все документы по проектированию главной достопримечательности города получены в полном объеме. В ближайшее время они будут переданы в Государственное казенное учреждение «Инвестстрой» РК. Именно ГКУ в соответствии с постановлением Совета министров РК будет выступать заказчикам строительно-монтажных работ, конкурс на определение подрядчика будет проводить Комитет конкурентной политики РК.

Как правило, тендерные процедуры занимают не более 2 месяцев. Надеюсь, будет определен добросовестный подрядчик, который качественно выполнит строительно-монтажные работы. По графику они должны быть завершены уже в декабре 2019 года», – предупредил Бороздин.

Как бы там ни было, в любом случае, за реставрацию объекта в конце года спросит лично президент РФ с главы Крыма.

Напомним, процесс восстановления Митридатской лестницы решено было подвергнуть тщательной экспертизе в октябре после громких скандалов.

Началось с того, что часть исторического объекта обрушилась в 2015 году. Сама реконструкция проблемного участка началась ещё в середине 70-х годов, но не была завершена. В то же время, власти Украины на такие работы деньги не выделяли.

В 2016 году на разработку проектно-сметной документации, на выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ было выделено 15 миллионов 600 тысяч рублей.

В том же году объект посетили президент России Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев, и поручили привести достопримечательность в порядок. Общая сумма, выделенная из федерального бюджета на реставрацию, составила 1 миллиард 136 миллионов рублей. Цифры назвал глава Крыма Сергей Аксёнов со ссылкой на заключение госэкспертизы.

Летом 2017 года Путин обратил внимание главы Крыма на необходимость ускорить работы, посетовав, что разработка проектно-сметной документации потребовала много времени.

В сентябре 2018 года, после того как было выявлено отставание от графика работ, а также возникло подозрение о нерациональном использовании более 167 миллионов рублей, в правительстве сообщили о временном отстранении от должности первого замглавы Госкомнаследия Крыма Александра Диденко. Аксенов поручил сменить заказчика реставрации и провести расследование.

По информации главы Керчи Бороздина, проверка прокуратуры насчет целесообразности проведения противооползневых мероприятий в марте 2018 года, на которые ушли 167 миллионов, продолжается.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.02.19

Украинские пограничники заявили об увеличении пассажиропотока с Крымом. / От Кремля потребовали не признавать итоги выборов на Украине. / Интерпол у нас не действует: Крым стал «меккой» для мошенников. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»