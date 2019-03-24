75-я годовщина освобождения Керчи: мероприятия намечены – памятники рушатся

Чиновники Керчи, с помпой объявляя об очередном памятном мероприятии в истории города-героя, одновременно довели до полного упадка те самые исторические памятники, которые являются свидетелями подвигов защитников отечества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация в Керчи с мемориалами, посвященными Великой Отечественной войне, удручающая.

В преддверии 75-й годовщины освобождения Керчи от фашистских захватчиков, которую отметят в городе 11 апреля, там же, на Митридате, аварийным был признан Обелиск Славы, в связи с разрушением кладки. Мемориал по периметру обнесли лентой-ограждением, к слову, уже порванной во многих местах, и примотали скотчем убогие картонные предупреждения «Вход воспрещен».

В торжественных мероприятиях первый в своем роде памятник в Советском союзе, установленный в августе 1944-го года, когда война еще продолжалась, участия не примет.

«Керчь аварийная. «Вход воспрещен», – отозвались пользователи соцсетей.

«Прошлый День Победы факельное шествие в обход, – в этом уже и к Обелиску не подойти. Что дальше?» – гневно вопрошают керчане в городских пабликах.

Однако администрация Керчи от комментариев отказывается, ссылаясь на то, что недавно «объект передали республиканскому госкомитету по охране культурного наследия».

Именно он должен решить, смогут ли ветераны, жители и гости города возложить цветы к Обелиску Славы 9 Мая, а также дальнейшую судьбу памятника.

Как рассказал РИА «Новый День» председатель городского совета ветеранов Николай Китиков, выступавший с докладом о плачевном состоянии памятников на недавнем Общественном совете, к 1-му мая комиссия госкомитета должна представить соответствующее заключение.

«В Керчи 74 памятника, посвященных ВОВ, нуждаются в постоянном поддержании», – сообщил ветеран, добавив при этом, что «в администрации нет человека, который ведет контроль за такими объектами».

Зато есть те, кто заранее подготовил «план мероприятий, призванных воспитать в молодежи чувство патриотизма, уважения к защитникам Отечества, старшему поколению», и уже отчитался о проделанной работе.

«Наши чиновники – лицемеры и лгуны!», – уверены возмущённые горожане.

«Впору список прос..анных культурных объектов в Керчи составлять. Крепость Ени-Кале, гимназия по ул. Театральной, Пританей, Митридатская лестница, Обелиск Славы, проржавевший мотобот в Героевке», – перечисляют жители Керчи.

«Объект культурного наследия (мотобот, поставленный в память высадки Керченско-Феодосийского и Эльтигенского десантов, – прим. «НД) просто гниет на глазах. Даже слышен звук гниения. Отреставрировать бот гораздо дешевле, чем обелиск. Но нет. У нас всем на всё по ..еру. Позорище. Все визитные карточки города скоро станут историей и будем их вспоминать, только глядя на старые фотографии», – сокрушаются другие.

На другом поселковом мемориале – «Парусе» отваливаются буквы в именах павших воинов. А в поселке Аджимушкай ветшают памятники рядом с Музеем истории обороны Аджимушкайских каменоломен. В частности, у мемориала возле «колодца жизни», где защитники подземного гарнизона в мае 1942-го года, рискуя жизнью под прицельным огнем, набирали воду, отваливается штукатурка. Да и реставрация пилонов самого музея хромает.

Как стало известно РИА «Новый День», в минувшую среду на объект приезжала республиканская комиссия госкомитета по охране культурного наследия, под контролем которой находятся реставрационные работы. В ходе проверки выяснилось, что фирма-подрядчик задерживает выплату зарплаты своим сотрудникам и срывает сроки выполнения обязательств, ссылаясь на неплатежи «сверху». Однако, по словам представителей комиссии, деньги, выделенные по федеральной целевой программе, «поступают в срок и в полном объеме».

Примечательно, что мэр города Сергей Бороздин, которого приглашали принять участие в важном мероприятии, приглашение традиционно проигнорировал, прислав «отдуваться» вместо себя своих заместителей.

Между тем, один из главных символов памяти – Вечный огонь на горе Митридат зависит от капризов погоды. При сильном ветре фирма, занимающаяся его обслуживанием, просто перекрывает подачу газа. Керчь, расположенная на берегу одноименного пролива, место ветреное, а Митридат – высшая точка города, поэтому свежо здесь практически всегда, особенно в зимнее время.

По словам горожан, начиная с февраля текущего года, символическое пламя они видят эпизодически.

Накануне на заседании Общественного совета города директор фирмы заявил, что с начала года Вечный огонь не горел всего лишь один раз. Однако только в марте зафиксированы как минимум два случая, когда газ перекрывался – 13-го и 20-го числа (во втором случае в отсутствии пламени корреспондент РИА «Новый День» убедился лично).

«На крепость нельзя, на Митридат нельзя, куда вообще можно!? Люди, что происходит!? Все улыбаются, никаких проблем в городе, да!? И, городские власти, если такие есть, верните грифонов (монументы-символы города на Митридатской лестнице) на место!!!» – требуют в соцсетях керчане, традиционно собираясь «дойти до Путина».

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 22.03.19

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