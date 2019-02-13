Демонтировать! В Керчи решили не ждать, когда рухнет уникальный античный объект

Керчь лишилась одной из своих главных достопримечательностей – колонн Пританея на горе Митридат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне их демонтировали из-за ухудшения ситуации и угрозе безопасности людей.

Напомним, что «арка» общественного здания, в котором в античные времена заседали «главные люди» столицы Боспорского царства Пантикапея, начала сильно крениться сразу после нового года. В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике (ВКИКМЗ), в ведении которого находится памятник истории, культуры и архитектуры, произошедшее объяснили давним «аварийным» состоянием объекта, участившимися подземными толчками, сезонными осадками и бездействием федеральных чиновников.

Якобы многочисленные обращения в различные инстанции, в том числе, в министерство культуры РФ, по поводу музеефикации Пантикапея и, возможно, последующей реставрации, остались без ответа, несмотря на поддержку идеи главой государства.

Директор учреждения Татьяна Умрихина обвинила лично главу федерального минкульта Владимира Мединского, заявив, что, если бы ведомства и «его министр господин Мединский отреагировали на поручение президента, вместе с Митридатской лестницей у нас бы уже шла какая-то работа».

Сотрудники музея спешно соорудили сомнительные подпорки из подручных материалов, огородили территорию ленточкой и призвали на помощь сотрудников частного охранного агентства, которые разворачивали зевак и любопытствующих при попытке подойти к объекту через калитку в заборе. Представители СМИ должны были предварительно согласовывать съемку лично с Умрихиной.

Примечательно, что меры безопасности носили формальный характер, так как можно было беспрепятственно подняться к достопримечательности, отойдя на 20 метров в сторону, где заканчивается ограждение и «влияние» охранников.

Однако, по словам Умрихиной, это единственные шаги, сделать которые позволяет законодательство.

«По законам нашим сегодняшним госкомитет (госкомитет по охране культурного наследия – прим. «НД») не дает возможности даже деньги вложить, даже что-то сделать, пока не сделан так называемый «предмет охраны». А деньги на эти предметы охраны, на охранные зоны за все это время нам не выделялись ни одной копейки», – заявила директор музея.

После демонтажа в учреждении заявили, что колонны все же будут отреставрированы, а пока идет подготовка к этим работам.

«Учитывая значимость памятника, являющегося «визитной карточкой» Керчи и Крыма, проведению реставрации объекта культурного наследия готовы содействовать государственный комитет по охране культурного наследия РК и министерство культуры РК», – цитирует Умрихину керченский городской портал kerch.com.ru.

Отметим, что площадка возле Пританея и сами колонны являются центральным местом ежегодного фестиваля «Боспорские агоны», одним из идейных вдохновителей которого является Татьяна Умрихина. В фестивальные дни на горе Митридат перед зрителями демонстрируют свое искусство российские и зарубежные театры, представляющие на суд зрителей и жюри свою трактовку античных пьес.

В январе стало известно, что в текущем году «Боспорские агоны» включили в межрегиональный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», призванного популяризировать внутренний туризм. В Керчи немало живописных руин древнейших греческих городов, которые могут заменить Пританей, но потеря привычной «сцены» нанесет серьезный урон имиджу проекта.

Как сообщал «Новый День», бездействие министра культуры РФ Мединского добило руины античного памятника в Керчи.

Керчь, Оксана Мурзина

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