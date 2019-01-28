Бездействие Мединского добило руины античного памятника в Керчи

В Керчи одна из главных городских достопримечательностей, простоявшая без малого 25 веков, держится и не падает исключительно за счёт подпорок, сделанных на скорую руку, но готова обрушиться в любой момент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине января «арка», оставшаяся от общественного здания Пританея, в столице Боспорского царства – Пантикапея на горе Митридат накренилась так, что пришлось спешно ее подпирать первыми попавшимися под руку конструкциями.

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике происшествие объяснили давним «аварийным» состоянием Пританея, осадками и землетрясениями, которые нередки на Керченском полуострове.

Директор учреждения Татьяна Умрихина заявила, что по поводу этого артефакта «огромное количество писем написано в различные инстанции», но процесс не идет из-за бездействия федерального минкульта и его главы.

«Это того же поля ягоды, как наше обращение к президенту в 16-м году по поводу музеефикации Пантикапея, которое он поддержал. И если бы министерство культуры Российской Федерации и его министр господин Мединский отреагировали на это поручение президента, вместе с Митридатской лестницей у нас бы уже шла какая-то работа. Концепция создана, предпроектные предложения даны, научным консультантом является Владимир Петрович Толстиков, руководитель Пантикапейской экспедиции», – цитирует Умрихину керченский городской портал kerch.com.ru.

По словам директора музея, реакция на случившееся была моментальной, но в настоящее время у специалистов связаны руки.

«Мы тут же не просто отреагировали письмами во все инстанции, мы обратились в организацию, которая имеет лицензию на реставрацию и работу по памятникам для проведения аварийных ремонтных работ. Мы готовы это делать за свои деньги. Но вопрос еще в чем заключается? По законам нашим сегодняшним Госкомитет (госкомитет по охране культурного наследия – прим. «НД») не дает возможности даже деньги вложить, даже что-то сделать, пока не сделан так называемый «предмет охраны». А деньги на эти предметы охраны, на охранные зоны за все это время нам не выделялись ни одной копейки. Конечно, просим поддержки, прежде всего, своего министерства культуры и отношения государственного к тому, что произошло, госкомитета», – заявляет Умрихина.

Отметим, что руины Пританея являются центральной площадкой ежегодного фестиваля «Боспорские агоны», который в текущем году включили в межрегиональный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства». В фестивальные дни на горе Митридат перед зрителями соревнуются российские и зарубежные театры, представляющие свою трактовку античных пьес. Потеря такой «сцены» нанесет серьезный имиджевый удар по проекту. Не говоря уже о том, что арка может обрушиться прямо во время фестиваля – если до него «доживёт».

Древняя арка, падающая при министре Мединском

Видео: kerch.com.ru

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 28.01.19

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