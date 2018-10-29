Украинский адмирал: Россия имеет правовые основания организовать морскую блокаду Одессы

Вслед за азовскими портами Украины, российскими пограничниками могут быть заблокированы морские гавани на одесском направлении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал адмирал ВМСУ в отставке, бывший заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко.

Кабаненко торопит власти Украины поскорее принять меры предосторожности и максимально усилить военно-морскую группировку – для противодействия силам РФ.

«Я сторонник того, что два «Айленда» (обещанные Украине старые американские катера – прим. «НД») – это мало, нужно больше. Нужны «Mark V», «Mark VI» и другие катера, которые способны опережать другую сторону в скорости, реализовывать концепцию мобильных миссий, реализовывать концепцию группового влияния. Это также дает возможность патрулировать крупные акватории, быстро вскрывать там ситуацию в случае опасности. Патрулировать по графику, систематически», – заявил Кабаненко в эфире одного из украинских телеканалов.

Бывший замминистра предположил, что российская сторона может использовать в Черном море те же методы, что и в Азове: законные остановки судов, следующих в украинские порты и их тщательные досмотры. А поводом к этому послужит необходимость защиты российских нефтегазоносных платформ, расположенных недалеко от острова Змеиный. Между платформами и островом проходит единственный грузопоток в Одессу и обратно. Проверки, предупреждает адмирал, могут отпугнуть судовладельцев от сотрудничества с морскими гаванями, как это произошло в Бердянске и Мариуполе после задержания сейнера «Норд». По мнению Кабаненко, этим и обосновывается срочное усиление украинской морской группировки не только в Азовском море, но и на данном участке акватории Черного моря.

«На Азовском море просто другого пути нет. На Черном море это тоже необходимо реализовывать. Потому что (существует) серьезная опасность: между платформами и островом Змеиный, где образовался маленький коридор для всего гражданского судоходства – в наши порты и из них, он может быть перекрыт в любой момент по кальке того, что происходит на Азове», – сказал бывший замминистра, подчеркнув, что Киеву нужно было принять меры «еще вчера».

Напомним, бежавший из Крыма на Украину экономист Юрий Смелянский предположил, что Киев может кардинально решить проблему с блокированием украинских портов в Азове, перебросив морские перевозки грузов на гавани Одессы и Черноморска (бывший Ильичевск). Что вызовет катастрофические последствия для Бердянска и Мариуполя, так как основной доход эти города получают за счет работы портов.

Киев, Леонид Маковецкий

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