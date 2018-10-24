В Киеве радикалы сорвали переговоры с Россией по Азовскому морю

Украинские радикалы сорвали переговоры с Россией по рыболовству в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российская делегация прибыла в Киев для участия в заседании украинско-российской комиссии по вопросам вылова рыбы в акватории. Ее возглавил руководитель Азово-Черноморского управления Росрыболовства Игорь Рулев.

Среди вопросов, которые обсуждает комиссия – распределение национальных квот по вылову промысловых рыб, а также вопросы взаимодействия по охране биологических ресурсов в Азовском море и Керченском проливе.

Во время заседания главарь запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис», украинский нардеп Рефат Чубаров назвал Рулева «преступником» из-за посещения Крыма. Он потребовал от СБУ выдворения главы управления Росрыболовства и прекратить заседание, до этого возмутившись тем, что представители Украины не говорят о «российской агрессии».

«Сейчас нашими усилиями заседание комиссии сорвано. Требуем от всех государственных органов отозвать своих представителей в ней и прекратить этот позор», – написал на своей странице в Facebook другой парламентарий Сергей Высоцкий.

Напомним, отношения между Россией и Украиной в Азовском море обострились после незаконного задержания рыболовецкого судна «Норд». На что российская сторона ответила усилением мер безопасности с проведением тщательных досмотров всех судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив. Тем временем, в Киеве строят планы о масштабной милитаризации акватории, периодически делая провокационные заявления.

Чтобы повлиять на Россию, некоторые украинские политики предлагают разорвать договор о совместном использовании Азовского моря.

Денонсацию договора всерьез рассматривают и близкие к президенту Украины Петру Порошенко чиновники: в начале октября его так называемый постпред в АРК Борис Бабин рассказал о том, что украинские рыбаки выступают против таких мер. По словам Бабина, «мощное рыбацкое лобби заинтересовано в сохранении действующего статуса-кво в Азовском море».

Накануне депутат от «Блока Петра Порошенко» предложил направить к Крымскому мосту корабли-смертники, чтобы парализовать российские грузоперевозки через Азовское море.

Киев, Леонид Маковецкий

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