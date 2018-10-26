Российским переговорщикам по Азовскому морю удалось покинуть Киев

Скандал со срывом работы украинско-российской комиссии по рыболовству в Азовском море закончился запретом въезда на территорию Украины для делегатов от России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главе российской делегации – руководителю Азово-Черноморского управления Росрыболовства Игорю Рулеву запретили посещать Украину в течение трех лет из-за его визита в Крым. По информации украинских СМИ, подобные решения были приняты в отношении двух других членов делегации от РФ.

Напомним, ранее радикалы из числа украинских народных депутатов сорвали переговоры по вопросам вылова рыбы в Азовском море. Главарь запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис» Рефат Чубаров потребовал от СБУ выдворить Рулева, назвал его «преступником» и укорил представителей Украины за общение с российскими чиновниками.

Из-за скандала Рулев вынужден был прибегнуть к помощи дипломатов и укрыться от радикалов в российском посольстве. Чубаров расценил это как последствие недобросовестного исполнения своих обязанностей украинскими силовиками.

Нардепы, раскритиковавшие переговоры, потребовали от СБУ проверить представлявших Украину членов комиссии, как сотрудничающих со «страной-агрессором».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 26.10.18

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