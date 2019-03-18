«Парни, читайте»: согласие Украины на раздел азовской рыбы снимает претензии Запада к России

Украина фактически сняла юридические претензии Вашингтона и Брюсселя к России по Керченскому проливу и Азову, подписав соглашение о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил юрист-международник, бывший «представитель президента Украины в АР Крым» Борис Бабин в эфире телеканала 1+1.

По словам Бабина, это «ошибочное» решение Киева приведёт к проблемам с «западными партнёрами», у которых теперь не будет оснований обвинять Россию в захвате акватории и препятствовании судоходству.

«Россияне берут этот протокол на любом международном совещании и говорят: «Парни, читайте, вот тут написано – «Протокол совместной комиссии». Видите, кто подписал? А теперь ищите, есть ли там слово Крым, есть там слово война, есть там слово агрессия? Нет? Ну вы же видите, что наши друзья соглашаются с тем, что на Азове всё в порядке?». А вы знаете, у западного мира есть такая странная для нас черта – они верят юридическим документам», – сокрушается Бабин.

С ним согласился украинский дипломат, глава «Майдана иностранных дел» Богдан Яременко, добавив, что завизированный Киевом документ лишает Украину прав на национализированные Россией рыболовецкие суда в 2014 году.

«Это суда, которые похищены у Украины, потому что они тупо нацепили пиратским способом российский флаг, и теперь это российские судна, с чем в Государственном рыбном агентстве Украины соглашаются. Это означает, что Государственное рыбное агентство признает аннексию Крыма, соглашается с этим и сотрудничает с российскими органами власти», – цитирует возмущённого Яременко «ПолитНавигатор».

Напомним, подписанию соглашения по разделу рыбы ранее активно сопротивлялись украинские националисты и глава запрещенного в России Меджлиса, Рефат Чубаров. За что украинские рыбаки их буквально проклинали.

Как сообщал «Новый День», ранее так называемый представитель президента Украины в несуществующей «Автономной республике Крым» Борис Бабин заявлял, что введение военного положения вернёт под государственный контроль непокорные приграничные районы Херсонской области.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.03.19

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